El AR1001 ralentiza el deterioro cognitivo 31% en alzhéimer inicial. Resultados prometedores de AriBio para tratamiento oral que mejora flujo sanguíneo.

Un estudio internacional presentado esta semana en la conferencia Clinical Trials on Alzheimer's Disease de Boston, Estados Unidos, ha demostrado que el comprimido AR1001 puede ralentizar el deterioro cognitivo en casi un tercio. Los expertos califican los resultados de este ensayo clínico como muy prometedores, aunque instan a realizar más estudios para confirmar la eficacia.

Mecanismo de acción del fármaco AR1001

El fármaco AR1001 es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y pertenece a la misma familia de medicamentos que la Viagra, aunque se desarrolla específicamente para la enfermedad de Alzheimer. A diferencia de otros tratamientos, actúa relajando los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. Esta acción no solo potencia la circulación, sino que probablemente estimula directamente las vías de las células cerebrales que favorecen el aprendizaje y la memoria.

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A diferencia de otros tratamientos modificadores de la enfermedad que han demostrado beneficios en ensayos en fases avanzadas, el AR1001 se toma en forma de comprimido una vez al día. Esta característica podría simplificar significativamente el tratamiento para los pacientes. El mecanismo busca abordar las causas de la enfermedad y no solo sus síntomas, representando un enfoque totalmente nuevo en la neurociencia.

Resultados del ensayo clínico con AriBio

En un ensayo de fase III realizado en 13 países, los investigadores de la empresa surcoreana AriBio, fabricante del AR1001, descubrieron que el comprimido ralentizaba el deterioro en un 31% en pacientes con Alzheimer en fase inicial. Este grupo de 604 personas no recibía ningún otro tratamiento para la enfermedad. Los efectos secundarios notificados durante el año de duración del ensayo fueron en su mayoría de leves a moderados.

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Sin embargo, en un grupo más amplio de pacientes que tomaban otros fármacos para los síntomas del Alzheimer, el comprimido no logró resultados estadísticamente significativos. Esta disparidad indica que la eficacia del medicamento depende de si el paciente está siendo tratado previamente con otras medicaciones comunes para la enfermedad.

Posiciones de expertos internacionales

La profesora Tara Spires-Jones, catedrática de neurodegeneración en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Academia de Ciencias Médicas, afirmó que los resultados parecían muy prometedores. Por su parte, la doctora Sheona Scales, directora de investigación del Alzheimer's Research de Reino Unido, señaló que los hallazgos eran muy alentadores. Considera que se trata de un hito importante en la búsqueda de nuevos tratamientos, ya que actúa sobre una enzima específica influyendo en otros procesos implicados en la función cerebral.

El doctor Richard Oakley, director adjunto de investigación e innovación de la Alzheimer's Society, indicó que estos resultados preliminares son una señal esperanzadora. Reiteró que no se debe tomar Viagra para intentar tratar el Alzheimer, aclarando que el AR1001 está siendo desarrollado específicamente para esta patología neurodegenerativa.

Impacto en el futuro del tratamiento del Alzheimer

El Alzheimer es la forma más común de demencia, una enfermedad que, según las previsiones, afectará a un número creciente de personas en el futuro. Este estudio sugiere la posibilidad de disponer de un tratamiento totalmente nuevo para el Alzheimer en fase temprana que aborde sus causas. La investigación continúa siendo crucial para entender por qué el fármaco no fue eficaz en quienes ya tomaban otros medicamentos.

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La comunidad científica internacional observa estos datos con cautela pero optimismo. Se espera que las próximas etapas de investigación aclaren las interacciones medicamentosas y confirmen si este enfoque basado en el flujo sanguíneo puede convertirse en un estándar de cuidado. La presentación en Boston ha marcado un punto de inflexión en la percepción de las terapias orales para la demencia.

En el ámbito político local, la media de las encuestas muestra una caída mínima del Frente Amplio que no altera la diferencia entre bloques. Este dato, aunque separado del contexto médico, refleja la estabilidad política actual en la región donde se monitorean estos avances.