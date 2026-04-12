Ezker Anitza-IU y PCE-EPK reivindican la III República en Eibar, primer municipio republicano

En Eibar, se celebró el 95º aniversario de la proclamación de la II República. Ezker Anitza-IU y PCE-EPK abogaron por un proceso constituyente para la III República, destacando la necesidad de una democracia plena y el rechazo a la guerra. Criticaron la monarquía y defendieron los valores republicanos de justicia social, igualdad y paz.

Ezker Anitza-IU y PCE-EPK conmemoraron en Eibar , la primera localidad en proclamar la II República, el 95º aniversario de este hecho histórico. El evento político tuvo lugar en la Plaza Untzaga, donde se reunieron decenas de republicanos para reivindicar un proceso constituyente que conduzca a la III República. Se izó la bandera tricolor y se realizó una marcha republicana desde Ermua, en Bizkaia.

Arantza González García, coordinadora de Ezker Anitza-IU, y Jon Hernández Hidalgo, secretario general del PCE-EPK, abogaron por la construcción de un estado republicano democrático y en paz. González destacó que la III República debe ser un proceso de profundización democrática, participativa, laica, plurinacional, íntegra y transparente, garantizando una vida digna para todos, y recordó la importancia de la renuncia a la guerra como un principio fundamental. \González advirtió sobre la persistencia de las aspiraciones de los herederos del fascismo, comparando la situación actual con el contexto que llevó al fin de la II República. Criticó la monarquía, asociándola con el pasado, la decadencia y la falta de legitimidad debido a su origen y corrupción. Defendió los valores republicanos, que se traducen en el derecho a una vivienda digna, educación y sanidad pública de calidad. Por su parte, Hernández Hidalgo resaltó el valor pacifista de la II República, rechazando la guerra y exigiendo la salida de España de la OTAN y de EEUU de las bases militares. Llamó a la defensa de la paz como un valor universal, en un contexto de guerras e imperialismo, enfatizando la necesidad de un sistema económico y social alternativo al capitalismo. \Ambas formaciones políticas hicieron un llamamiento a la acumulación de fuerzas para abrir un proceso constituyente hacia la III República, un estado que asegure una democracia plena, participativa, íntegra, transparente y laica. Se visualiza la III República como un modelo feminista, que garantice la igualdad real, y ecologista, que asegure la sostenibilidad de los recursos para las generaciones futuras. El acto en Eibar sirvió como un recordatorio del compromiso con los valores republicanos y un llamado a la acción para construir una sociedad más justa, democrática y en paz. La necesidad de abordar los problemas actuales mirando al pasado y aprendiendo de la historia de la República fue un tema central del evento, con el objetivo de promover una visión de futuro basada en la justicia social, la igualdad y la paz





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