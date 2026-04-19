EY refuerza su apuesta por la salud y las ciencias de la vida con un centro de excelencia en Barcelona

EY inaugura un centro de excelencia internacional en Barcelona para ofrecer consultoría especializada en salud y ciencias de la vida, abarcando desde I+D hasta transformación digital y asuntos públicos, con un equipo multidisciplinar de más de 30 profesionales.

EY ha consolidado su compromiso con el pujante sector de la salud y las ciencias de la vida con la inauguración de un nuevo centro de excelencia en Barcelona . Esta iniciativa estratégica subraya la visión de la firma de servicios profesionales de potenciar su oferta consultiva a nivel global, centrándose en una cadena de valor cada vez más compleja y demandante en los ámbitos farmacéutico y sanitario.

El centro barcelonés se erige como un hub internacional, equipado con capacidades integradas que abarcan desde la investigación y desarrollo (I+D), pasando por la formulación de estrategias y la optimización de la excelencia comercial, hasta la vanguardia de la transformación digital y las estrategias omnicanal. Además, se fortalece con competencias en áreas transversales cruciales como los asuntos públicos y el posicionamiento corporativo, elementos fundamentales para navegar en entornos altamente regulados y mercados de creciente competencia. La creación de este nuevo equipo representa una inversión significativa en capital humano, reuniendo a más de 30 profesionales con una diversidad de perfiles académicos y experienciales. La sinergia entre médicos, farmacéuticos, ingenieros biomédicos, economistas y abogados conforma una base sólida para abordar los desafíos más intrincados del sector. La dirección de este centro de excelencia recae en Sol Magaz, una socia con una trayectoria destacada en EY-Parthenon, la división de estrategia de la firma, quien aporta una valiosa experiencia en asesoramiento a empresas farmacéuticas y compañías de tecnología médica. La labor del hub se alinea y complementa a la división de ciencias de la vida de EY Consulting, bajo el liderazgo de Hugo Dosil, garantizando una aproximación coordinada y cohesionada a las necesidades del mercado. El equipo del centro de excelencia está preparado para ofrecer sus servicios tanto a las sedes centrales de grandes grupos farmacéuticos internacionales como a filiales locales y empresas nacionales con ambiciones de expansión global, demostrando la versatilidad y el alcance de sus soluciones. La elección de Barcelona no es casual; como destaca Xavi Trias, socio directivo de EY en Catalunya, la ciudad se ha erigido como uno de los polos europeos más dinámicos en ciencias de la vida e innovación sanitaria. EY ha invertido de forma sostenida en este ecosistema innovador y empresarial, reconociendo su talento, su probada capacidad investigadora y la presencia de compañías líderes de alcance internacional. Esta apuesta refuerza la posición de Barcelona como epicentro para la innovación en salud. El área de ciencias de la vida de EY en España se enorgullece de contar con una plantilla de 550 profesionales altamente especializados. Estos expertos ofrecen un abanico completo de servicios que incluyen consultoría de negocio y tecnología, asesoramiento en transacciones, así como servicios legales y de auditoría, conformando una oferta integral y diferenciada. La dirección de esta sólida área en España recae en Borja Sangrador, socio de EY-Parthenon, quien supervisa y coordina las estrategias para el mercado nacional. A nivel mundial, la compañía británica demuestra su alcance e influencia en el sector, con más de 35 socios dedicados exclusivamente a las ciencias de la vida, quienes lideran equipos que suman un total de 50.000 trabajadores. Esta red global permite a EY ofrecer una perspectiva y un conocimiento sin parangón a sus clientes en todo el mundo, facilitando la adaptación a las tendencias emergentes y a los retos regulatorios y de mercado que definen el futuro de la salud y las ciencias de la vida. La inversión en Barcelona por parte de EY no solo beneficia a la firma, sino que también contribuye a fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región, atrayendo talento y capital, y fomentando la colaboración entre las empresas del sector. La firma se posiciona así como un actor clave en el impulso del desarrollo de soluciones médicas y sanitarias que mejoren la calidad de vida de las personas y la eficiencia de los sistemas de salud a nivel global. La sinergia entre la experiencia de EY y el vibrante ecosistema barcelonés promete generar un impacto significativo en la forma en que las empresas del sector abordan sus retos estratégicos y operativos, impulsando la innovación y la competitividad en un mercado en constante evolución. La apuesta por la especialización y la proximidad geográfica con sus clientes es una estrategia que EY ha demostrado ser exitosa en la configuración de soluciones personalizadas y de alto valor añadido, consolidando su reputación como socio estratégico de referencia. La creación de este centro de excelencia es un claro reflejo de la visión a largo plazo de EY, enfocada en anticipar y responder a las necesidades cambiantes de sus clientes en un sector tan dinámico como el de las ciencias de la vida y la salud, asegurando así su liderazgo y relevancia en el mercado global. La vocación internacional del centro de Barcelona subraya la ambición de EY de ser un referente global en la consultoría para el sector, aprovechando la riqueza de talento y el espíritu innovador que caracterizan a la capital catalana. La integración de diversas disciplinas y la experiencia multidisciplinar son pilares fundamentales para abordar la complejidad inherente a la cadena de valor de la salud, desde la investigación básica hasta la comercialización y el acceso al mercado. La compañía reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y el crecimiento sostenible, consolidando su papel como motor de transformación para el sector de las ciencias de la vida y la salud. La presencia de EY en Barcelona con este centro de excelencia es un hito significativo que augura un futuro prometedor para la innovación y el desarrollo en el ámbito de la salud, tanto a nivel local como internacional, reforzando el papel de España como un actor relevante en este sector estratégico. El enfoque en la transformación digital y las estrategias omnicanal es particularmente relevante en un contexto donde la experiencia del paciente y la eficiencia operativa son primordiales. La firma se posiciona como un aliado clave para las empresas que buscan adaptarse a las nuevas realidades del mercado y a las expectativas de los consumidores y los profesionales de la salud. La inversión en capital humano y la diversidad de perfiles son esenciales para abordar la complejidad inherente a los desafíos actuales y futuros del sector. La colaboración entre EY y el ecosistema de Barcelona promete ser un motor de innovación y crecimiento, impulsando avances significativos en la salud y las ciencias de la vida. La firma demuestra una clara visión estratégica al apostar por un centro de excelencia con vocación internacional en una ubicación tan estratégica como Barcelona, consolidando su liderazgo en el sector





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