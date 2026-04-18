Extremadura: Entre el Éxodo Histórico y la Discriminación Presente

Un análisis de la historia migratoria de Extremadura, marcada por la emigración masiva en el siglo XX, y su conexión con las políticas actuales de Vox y el Partido Popular, que plantean un escenario de discriminación institucional hacia los inmigrantes.

Las provincias extremeñas de Cáceres y Badajoz, antaño conocidas popularmente junto a Leganés como las tres grandes “ciudades” de salida, fueron testigos de una diáspora que diezmó su población entre 1950 y 1975. Casi la mitad de sus habitantes abandonaron la tierra en busca de oportunidades en las fábricas de Alemania, las obras de construcción en Barcelona o los incipientes suburbios de Madrid.

Esta migración forzada dio forma a barrios enteros en las grandes urbes españolas, trazados urbanísticos irregulares, nacidos de la necesidad de un techo, con casas bajas construidas por manos que solo buscaban un futuro. Estas construcciones, con sus calles estrechas y retorcidas que recuerdan a la Edad Media, surgieron en pleno auge tecnológico, mientras el hombre pisaba la Luna, en un contraste brutal con el ensanche Cerdà o el distinguido Barrio de Salamanca. Los emigrantes extremeños, sin ser bienvenidos ni esperados, se enfrentaron a un régimen franquista que intentaba controlar el flujo migratorio hacia las zonas industriales. Las autoridades vigilaban los trenes, interrogaban a quienes viajaban sin contrato y los devolvían a sus pueblos. La astucia de muchos fue descender en la estación anterior y proseguir a pie, a través de campos, hasta la casa de algún conocido en la ciudad. Esta marea migratoria, que afectó a toda la España rural, se cebó especialmente con Extremadura, generando una población de “sin papeles” que vivió bajo la sombra de la represión y la discriminación. El historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones de emigrantes solo en Barcelona entre el fin de la guerra y 1966. Antes de ser devueltos a sus orígenes, eran recluidos, bajo pretexto de indigencia, en lugares como el Pabellón de Misiones en Barcelona o el Matadero de Madrid, con la amenaza de prisión si se les sorprendía de nuevo en la ciudad. La política de represión contra la emigración interior se prolongó hasta los años 60, debilitada por la creciente demanda de mano de obra en las ciudades y la imposibilidad de la Guardia Civil de controlar un fenómeno social imparable. Ni una dictadura pudo ponerle puertas al campo. Este eco histórico de represión y discriminación parece resonar en la actualidad extremeña. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado un acuerdo entre el Partido Popular y Vox que, según ella misma afirmaba, excluye a quienes niegan la violencia machista, usan el “trazo gordo” o deshumanizan a los inmigrantes. Sin embargo, el pacto firmado es una versión ampliada del acuerdo de 2023, que otorga a Vox una vicepresidencia y mantiene su discurso negacionista contra la violencia machista y las políticas medioambientales. La “deshumanización” de los inmigrantes se manifiesta ahora bajo el eufemismo de “prioridad nacional”, un concepto que el PP de Guardiola ha aceptado sin reservas. En la práctica, esta política se traduce en un racismo institucional que pretende otorgar menos derechos a los inmigrantes que a los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Esto ocurre en una región donde los extranjeros apenas representan el 4,7% de la población, una cifra muy inferior a la media nacional del 14,1%. No existe una emergencia migratoria en Cáceres ni Badajoz; al contrario, la llegada de inmigrantes es un factor crucial para que Extremadura no siga perdiendo población. Recortar derechos a personas por su origen es una clara discriminación, una práctica que incluso Isabel Díaz Ayuso, conocida por su postura firme, ha cuestionado al afirmar que nadie debe ser excluido de un sistema al que ha contribuido. La política de “prioridad nacional” planteada por el acuerdo extremeño es profundamente ilegal y difícilmente aplicable con las leyes vigentes. La legislación actual prohíbe la discriminación de los migrantes en el acceso a servicios esenciales. Aunque el PP y Vox aspiran a modificar la Ley Orgánica de Extranjería, el actual Congreso de los Diputados no avalaría tales cambios. De igual manera, la pretensión de Vox de restringir el acceso a la sanidad para los inmigrantes es inviable. La gestión sanitaria está transferida a las autonomías, pero todas ellas están obligadas por ley a garantizar el acceso a la sanidad a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Un reciente decreto ha ampliado incluso el acceso a la sanidad pública a extranjeros sin residencia legal, una medida humanitaria y de salud pública que previene la propagación de enfermedades. La idea de que los virus y bacterias respeten la “prioridad nacional” es un argumento insostenible. El acuerdo extremeño esconde otras cláusulas xenófobas, diseñadas para alcanzar objetivos racistas a través de métodos más sutiles, pero igualmente discriminatorios





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