Extraditado a Panamá Ali Zaki Hage Jalil, acusado del atentado aéreo más mortífero del país

La extradición de Ali Zaki Hage Jalil desde Venezuela a Panamá marca un avance en la investigación del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, un acto terrorista que causó la muerte de 21 personas y que se atribuye a Hezbolá.

La extradición de Ali Zaki Hage Jalil a Panamá marca un hito en la creciente cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, tras la operación militar liderada por Washington en territorio venezolano.

Hage Jalil es acusado por Panamá y Estados Unidos de participar en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, el peor acto terrorista en la historia de Panamá, que cobró la vida de 21 personas, incluyendo miembros de la comunidad judía y ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos e Israel lo identifican como miembro del grupo Hezbolá, considerado terrorista por diversas naciones.

La captura de Hage Jalil se realizó en la isla de Margarita, Venezuela, en noviembre de 2025, y su extradición fue autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano a pesar de la prohibición presidencial de entregar ciudadanos venezolanos, debido a que la solicitud de extradición fue presentada antes de la implementación de dicha prohibición. La investigación revela que Hage Jalil, nacido en Colombia en 1968, obtuvo la nacionalidad venezolana en 2005.

Sus padres, de origen libanés, se establecieron en la isla Margarita en la década de 1970. Hage Jalil estudió administración de empresas en Caracas y posteriormente se trasladó a la Zona Libre de Colón, Panamá, donde dirigió una empresa. Tras el atentado, regresó a Venezuela. Las pruebas contra él incluyen la identificación de una víctima, Lya Jamal, quien transportaba explosivos en un maletín a bordo del avión.

Además, fue detenido días después del atentado con un arsenal de armas y municiones. La solicitud de extradición detalla que Hage Jalil y otros individuos alquilaron vehículos utilizando identidades falsas. El caso ha generado atención internacional debido a la gravedad del atentado y las presuntas conexiones de Hage Jalil con Hezbolá.

El vuelo 901 de Alas Chiricanas, que despegó de Colón con destino a la Ciudad de Panamá el 19 de julio de 1994, explotó en pleno vuelo sobre el Cerro de Santa Rita. La tragedia dejó un saldo de 21 víctimas, incluyendo ciudadanos panameños, estadounidenses, israelíes y miembros de la comunidad judía local. La investigación inicial se centró en la identificación de las víctimas y la búsqueda de pistas sobre los responsables del atentado.

La detención de Hage Jalil y su posterior extradición representan un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. La estrecha colaboración entre Estados Unidos y Venezuela en este caso subraya la evolución de las relaciones bilaterales tras la reciente operación militar y la creciente cooperación en materia de seguridad y justicia.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, enfatizó que la extradición envía un mensaje claro de que la administración Trump tiene una memoria y un alcance amplios





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