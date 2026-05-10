Extracurricular: Un thriller alemán con una cuarta temporada confirmada en Netflix

Exterritorial es un thriller de acción alemán que ha conquistado las listas de visualización y la audiencia de Netflix gracias a su éxito y duración. Dado que el guion y vínculos son fundamentales en cualquier ficción, su trama se expandirá y abrirá chasmass en las próximas temporadas y capítulos. Actualmente, la serie cuenta con 105,6 millones de visualizaciones y se encuentra en las cinco películas más vistas en alemán.

Hay un thriller de acción al alza en Netflix que se puede considerar como la película alemana más vista en la plataforma de streaming. Según los datos de FlixPatrol, desde su estreno tiene 105,6 millones de visualizaciones, lo que indica que se encuentra entre las cinco películas más vistas en lengua no inglesa.

La historia se desarrolla en Fráncfort y gira en torno a una exsoldada de las Fuerzas Especiales alemana llamada Sara Wulf, quien ha servido en Afganistán y decide mudarse a otro país. Su hijo, Josh, desaparece sin dejar rastro mientras está en el consulado de Estados Unidos para obtener un visado de trabajo, y todos aseguran que su hijo no estuvo allí.

Mientras Sara es interrogada por el oficial y el sargento, comienza a sospechar que existe una conspiración en marcha. A continuación, aprenderá sobre la verdad y la búsqueda de Josh, usará su formación militar para abrirse camino por el complejo edificio del consulado sin ser descubierta. Los actores principales de Extracurricular, encabezados por Jeanne Goursaud, son Dougray Scott, Lera Abova, Kayode Akinyemi, Annabelle Mandeng, Kris Saddler, Julius Nitschkoff e Iván Assunção.

Además, tiene una duración de aproximadamente 2 horas, por lo que se puede decir que es difícil aburrirse durante su visionado. Su clasificación en IMDB es de un 5,8 sobre 10, y se puede considerar una buena opción para aquellos que buscan entretenimiento y ritmo vertiginoso





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