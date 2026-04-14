Expulsado del Congreso el diputado de Vox José María Sánchez tras un nuevo incidente

José María Sánchez, diputado de Vox, es expulsado del pleno del Congreso tras enfrentarse a una letrada y al vicepresidente por un supuesto encontronazo con ERC. Este acto reaviva el debate sobre el decoro y la libertad de expresión en la Cámara.

El diputado de Vox José María Sánchez ha sido protagonista de un incidente que culminó con su expulsión del pleno del Congreso este martes. La tensión se desató tras un enfrentamiento verbal con una letrada y el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La causa, según las declaraciones de Sánchez, fue la supuesta inacción de Gómez de Celis ante insultos proferidos por otros parlamentarios de ERC . El diputado, visiblemente alterado, intentó hacerse escuchar a gritos, sin éxito y sin haber solicitado previamente el uso de la palabra de manera formal. Esta actitud le llevó a subir a la tribuna donde se encuentra la Mesa del Congreso , increpando directamente a Gómez de Celis por su supuesta falta de actuación. La respuesta del vicepresidente fue firme, llamando al orden a Sánchez en tres ocasiones, conforme al reglamento de la Cámara.

El reglamento del Congreso establece claramente las consecuencias de la desobediencia reiterada. Tras tres llamadas al orden sin acatamiento por parte del diputado, la Presidencia está facultada para proceder a la expulsión de la sesión. José María Sánchez, lamentablemente, es reincidente en este tipo de comportamientos. En el pasado, concretamente en 2021 durante la legislatura anterior, el diputado ya protagonizó un incidente similar. En aquella ocasión, Sánchez insultó a la entonces parlamentaria socialista Laura Berja, llamándola 'bruja' durante un debate sobre una propuesta para tipificar en el Código Penal el hostigamiento a mujeres que desean abortar. En aquella ocasión también fue llamado al orden en tres ocasiones y expulsado del pleno. A pesar de la orden, el diputado se negó a abandonar el hemiciclo, una actitud que contó con el apoyo del resto del grupo parlamentario de Vox. La sesión tuvo que suspenderse durante diez minutos, y tras un receso, Sánchez únicamente accedió a retractarse de su insulto, utilizando la fórmula 'retiro que le he llamado bruja'. Este historial demuestra un patrón de conducta que ha generado controversia y debate sobre el comportamiento de los parlamentarios en la Cámara.

La expulsión de Sánchez este martes ha reavivado el debate sobre los límites del decoro y la libertad de expresión en el Congreso de los Diputados. La actuación de Sánchez ha sido criticada por diversas facciones políticas, quienes la consideran un obstáculo para el buen funcionamiento de la institución y un ejemplo de falta de respeto hacia las normas parlamentarias y las personas. Por otro lado, algunos defensores de Sánchez han justificado su comportamiento argumentando que es una reacción a supuestas provocaciones y a la falta de imparcialidad de la Presidencia. El incidente ha puesto de manifiesto la polarización política existente en España y la dificultad de mantener un ambiente de diálogo y respeto en el seno del Parlamento. La Mesa del Congreso seguramente tendrá que evaluar los pasos a seguir y determinar si se toman medidas adicionales contra el diputado expulsado. Este episodio, además, vuelve a poner el foco en la necesidad de que todos los parlamentarios respeten las normas de la Cámara y contribuyan a un debate político constructivo y respetuoso, que beneficie a la sociedad en su conjunto.





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