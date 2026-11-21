Nena enfrenta expropiación en Guanarteme por obras en Gran Canaria. El Ayuntamiento defiende el plan mientras la familia denuncia daños estructurales graves.

Nena, una vecina de 85 años residente en el barrio capitalino de Guanarteme en Gran Canaria, ha denunciado públicamente los graves perjuicios que sufren su vivienda y su calidad de vida debido a las recientes obras de construcción en el entorno inmediato. La anciana observa desde la azotea de su propiedad cómo grúas y maquinaria pesada acorralan la casa, generando vibraciones constantes, polvareda y ruido que considera insoportables y peligrosos para la integridad estructural del inmueble.

Contexto Urbano y Plan de Ordenación

La situación de Nena está directamente vinculada al Plan de Ordenación Municipal, el cual destina el espacio que actualmente ocupa su vivienda como un área libre destinada a aparcamiento subterráneo. Este proyecto forma parte de la construcción del paseo peatonal del barranco de La Ballena, una iniciativa urbanística que requiere la expropiación forzosa de la propiedad de la anciana para su materialización. Según fuentes municipales, esta medida se ajusta a la normativa vigente y busca dar cumplimiento a la planificación general de la ciudad, similar a procesos expropiatorios realizados en otras zonas urbanas.

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El concejal Mauricio Roque, portavoz del Ayuntamiento, ha reafirmado en declaraciones públicas que la expropiación se justifica por la obligación legal del planeamiento vigente. El edil subraya que la parcela en cuestión está calificada oficialmente como espacio libre y zona de aparcamiento, lo que obliga a la administración a proceder con la adquisición del terreno. Esta postura institucional choca frontalmente con la realidad cotidiana de la propietaria, quien afirma que no ha recibido comunicación oficial hasta que las excavaciones ya habían avanzado significativamente.

Daños Estructurales y Reacción Familiar

Sara, hija de Nena, ha detallado que la situación de su madre ha empeorado drásticamente desde que la familia denunció públicamente las consecuencias de las obras. La excavación ha dejado al descubierto aproximadamente cinco metros o más de los cimientos de la casa, dañando parte de esta estructura básica y rompiendo dos tuberías. El ruido y las vibraciones continuas mantienen a la anciana en un estado permanente de angustia y temor por la seguridad de la vivienda, que ha construido con mimo durante décadas y que ahora parece estar siendo desmantelada por partes.

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Ante la falta de respuesta de las administraciones y la urgencia de documentar el deterioro, la familia ha instalado equipos de medición como un sonómetro, un vibrómetro y cámaras de vigilancia para recabar pruebas técnicas. Estos dispositivos buscan respaldar posibles reclamaciones judiciales por los daños causados, especialmente considerando que obras previas en edificios próximos ya generaron desperfectos que son objeto de litigio. La familia asegura que nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto para ofrecer soluciones o compensaciones inmediatas.

Conflictos Legales y Cuestiones Ambientales

El conflicto ha escalado hasta los tribunales, donde la familia ha iniciado dos causas paralelas, una civil y otra penal. Estas acciones legales cuestionan presuntas irregularidades en la ejecución del planeamiento y en las actuaciones realizadas sobre el barranco de La Ballena. La denuncia penal, a la que se han sumado otras personas afectadas, implica directamente al Ayuntamiento y al Consejo Insular de Aguas por presuntas faltas de diligencia y legalidad en el manejo de la obra pública.

Las acusaciones van más allá de los daños a la vivienda individual y señalan un incumplimiento del Plan General para beneficiar intereses privados. Sara sostiene que se han cedido terrenos y subsuelo que debían ser usos públicos, desplazando y canalizando el barranco de manera no contemplada en la normativa. Esta alteración ha reducido la capacidad del cauce natural, lo que podría tener graves consecuencias ambientales y de seguridad para toda la manzana, sugiriendo que el desarrollo urbanístico actual prioriza la especulación sobre el bienestar vecinal y la protección del entorno natural.