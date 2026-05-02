Expresidente de Les Corts Valencianes, Julio de España, enfrenta ocho años de cárcel por agresión sexual

La Fiscalía acusa al ex político y médico Julio de España de agresión sexual y trato degradante a dos pacientes en una clínica privada de Alicante. El juicio está fijado para el 7 de mayo.

La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha solicitado una pena de ocho años de prisión para Julio de España, ex presidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante , por un delito de agresión sexual y dos delitos de trato degradante .

Las acusaciones se basan en incidentes ocurridos mientras España ejercía como médico especialista en el aparato digestivo en una clínica privada de Alicante. La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, ha revelado testimonios perturbadores de dos pacientes que afirman haber sido víctimas de comportamientos inapropiados y abusivos durante exploraciones médicas.

El juicio, programado para el próximo jueves 7 de mayo a las 10:00 horas en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, promete ser un caso de gran resonancia mediática y social, dada la posición pública que ostentaba el acusado en el momento de los hechos. El Ministerio Público argumenta que Julio de España, aprovechando su posición de autoridad y confianza como médico, sometió a una de las pacientes a tocamientos en sus partes íntimas durante un tacto rectal, excediéndose claramente de los límites profesionales y vulnerando la integridad física y psicológica de la víctima.

Además, se le acusa de no mantener la actitud profesional y el respeto debido durante la exploración, tanto con esta paciente como con otra a la que también le realizó la misma prueba. La gravedad de las acusaciones radica en la violación de la confianza depositada en un profesional de la salud y el impacto devastador que estos actos pueden tener en la vida de las víctimas.

La Fiscalía ha presentado pruebas sólidas que respaldan las acusaciones, incluyendo testimonios detallados de las pacientes, informes médicos y otros elementos de convicción. Una de las víctimas, identificada como enfermera, acudió a la consulta de Julio de España en agosto de 2023. Tras la visita, experimentó un profundo malestar emocional y psicológico que culminó en un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático.

La enfermera relató haber sentido una profunda sensación de vulnerabilidad y humillación durante la exploración, describiendo los tocamientos como innecesarios e invasivos. Su testimonio ha sido fundamental para la investigación, ya que proporcionó detalles cruciales sobre el comportamiento del acusado y el impacto que tuvo en su bienestar.

La segunda víctima, por su parte, acudió a la consulta en 2021, pero no denunció los hechos hasta agosto de 2023, después de enterarse de que otra persona había sufrido un episodio similar. Esta segunda denuncia fue clave para destapar una posible práctica sistemática de abuso por parte del ex presidente. La demora en la denuncia se debió, según su testimonio, al miedo a las represalias y a la dificultad de hablar sobre un evento tan traumático.

Ambas víctimas han recibido apoyo psicológico y legal para afrontar el proceso judicial y superar el trauma. La valentía de estas mujeres al denunciar los hechos ha sido fundamental para que la justicia pueda investigar y llevar a cabo el juicio. El caso ha generado una gran indignación en la sociedad valenciana y ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a las pacientes de abusos por parte de profesionales de la salud.

La defensa de Julio de España, por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha argumentado que los hechos denunciados son falsos y carecen de fundamento. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tomado medidas para garantizar la seguridad y la privacidad de las víctimas durante el juicio. Se han establecido protocolos especiales para protegerlas de posibles presiones o intimidaciones.

El juicio se celebrará a puerta cerrada, con el fin de preservar la dignidad de las víctimas y evitar la revictimización. Se espera que el juicio dure varios días, durante los cuales se escucharán los testimonios de las víctimas, los peritos médicos y los testigos. La Fiscalía presentará pruebas contundentes para demostrar la culpabilidad del acusado, mientras que la defensa intentará desacreditar los testimonios de las víctimas y presentar argumentos que justifiquen la inocencia de Julio de España.

El resultado del juicio tendrá importantes implicaciones para las víctimas, para la reputación del acusado y para la confianza en el sistema sanitario. Una condena podría sentar un precedente importante en la lucha contra los abusos sexuales en el ámbito médico y fortalecer la protección de los derechos de las pacientes.

Por otro lado, una absolución podría generar una sensación de impunidad y desalentar a otras víctimas a denunciar. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de mejorar los protocolos de atención médica y de garantizar la formación de los profesionales en materia de respeto a la integridad y la dignidad de las pacientes. La sociedad valenciana espera con expectación el veredicto del juicio y confía en que se haga justicia





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