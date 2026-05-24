Expresidente de España Zapatero aprobó hipoteca por 500.000 euros N por £ de una vivienda familiar gracias a venta de otra propiedad y posterior transferencia de fondos

Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, canceló anticipadamente una hipoteca de 500.000 euros tras vender una vivienda familiar en Valdemarín. La operación se realizó mediante una transferencia bancaria ordenada expresamente por Espinosa y con fondos procedentes de la venta anterior de una vivienda. Los investigadores detallan los ingresos de Zapatero y su familia, así como movimientos de sociedades vinculadas a sus hijas y a él mismo.

Sonsoles Espinosa , esposa de José Luis Rodríguez Zapatero , canceló anticipadamente una hipoteca de 500.000 euros tras vender una vivienda familiar en Valdemarín. El dinero de la venta fue ingresado en una cuenta conjunta del matrimonio y desde ahí se pagó la hipoteca de una nueva vivienda en la calle Ramón Crespo, Madrid.

La UDEF destaca que los fondos para la cancelación de la hipoteca no provinieron de los ingresos profesionales de Zapatero, sino de la operación inmobiliaria de Espinosa. Informes policiales detallan los ingresos de Zapatero y su familia, así como movimientos de sociedades vinculadas a sus hijas y a él mismo. Desde la venta de una vivienda y la transferencia de los fondos a la cuenta conjunta del matrimonio, se consumó la cancelación de la hipoteca.

Los investigadores señalan que la hipoteca fue cancelada de forma anticipada pocos meses después. La operación se produjo mediante una transferencia bancaria ordenada expresamente por Sonsoles Espinosa en la documentación bancaria analizada por la Policía. Según los informes policiales, el préstamo fue amortizado de golpe y el dinero procedía de una cuenta personal del matrimonio





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sociedad Sonsoles Espinosa José Luis Rodríguez Zapatero Hipoteca Anterior Vivienda Nueva Vivienda Transfusión De Fondos Propiedad Inmobiliaria Operaciones Financieras Ingresos Profesionales Cuenta Conjunta Transferencias Bancarias Informes Policiales UDEF Inteligencia Financiera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los nuevos presupuestos catalanes movilizan unos 500 millones extra por la mejora de ingresosEl Govern prevé destinar 4.693 millones hasta el 2030 por los acuerdos con ERC y los Comuns, 893 de los cuales se incluyen en la partida este año

Read more »

Juez Calama investiga trama de Ibero liderada por Zapatero y rastrea sospechosos movimientos en cuentasEl juez Calama, encargado del caso contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, ha comenzado a investigar una presunta trama de tráfico de influencias liderada por el expresidente. Está rastreando las cuentas de Zapatero en busca de posibles movimientos sospechosos de dinero y empresas relacionadas con Julio Martínez, presunto líder de la trama. La Audiencia Nacional ha congelado 490.000 euros a Zapatero, que niega tener dinero o empresas en el extranjero, mientras que el juez Calama considera delictivos ciertos ingresos atribuidos formalmente a Zapatero. Actualmente, el juez investiga movimientos sospechosos de una caja fuerte en el despacho de Zapatero y 300.000 euros en efectivo en el domicilio de Martínez, sospechados de provenir de la trama. Además, el juez cree que Zapatero podría tener una cuenta común con su mujer y que podría haber medio millón en efectivo oculto en Miami.

Read more »

José Luis Rodríguez Zapatero desmentido y condenado por tráfico de influencias en Koldo Caso, según Auto JudicialEl expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido condenado por traficar con influencias en el caso Koldo, según un borrador auto judicial. Según las investigaciones judiciales, Zapatero estaba al centro de una red criminal vinculada al rescate de Plus Ultra y recibió instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái. Además, Zapatero ha sidoacusado de ocultar el cobro de comisiones mediante una estructura para simular servicios de asesoramiento y de recibirlos como consultor externo. Zapatero ha desacreditado los cargos y ha negado haber tenido ningún tipo de interes en Venezuela más allá de la mediación política.

Read more »

Zapatero y sus hijas han ganado más de cuatro millones de euros en consultancy y conferenciasEl informe de la UDEF detalla cómo José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, junto con el negocio de 'Whathefav', han ganado dinero en consultancy y conferencias para diversas empresas españolas, chinas y venezolanas, y como este dinero fue a parar a través del 'Grupo Zapatero', vinculado a Martínez, sus presuntos colaboradores, y de empresas con vínculos con lobby chino.

Read more »