Expresidenta de Adif revela conflicto de intereses por relación de Jésica Rodríguez con Ábalos

Isabel Pardo de Vera, exdirectiva de Adif, testifica ante el Tribunal Supremo que actuó para cesar la relación contractual de Jésica Rodríguez en Ineco al descubrir su vínculo con el exministro José Luis Ábalos, argumentando un conflicto de intereses. Rechaza además cualquier intervención en una segunda contratación.

La ex máxima dirigente de Adif , Isabel Pardo de Vera, declaró en el Tribunal Supremo que al descubrir la vinculación sentimental entre Jésica Rodríguez y el entonces ministro José Luis Ábalos , percibió un evidente 'conflicto de intereses'. Esta revelación la llevó a tomar la determinación de que la mencionada administrativa no podría proseguir su vínculo contractual con la empresa pública Ineco, especialmente en lo referente a tareas desempeñadas para Adif .

Tal como enfatizó Pardo de Vera, la comunicación de esta decisión se efectuó directamente a través de una llamada telefónica al propio Ábalos. Durante esta conversación, le transmitió la imposibilidad de dar continuidad a la relación contractual existente. En respuesta a esta comunicación, y según relató la exdirigente al fiscal jefe Anticorrupción, el ministro habría manifestado que cualquier acción que ella emprendiera al respecto sería 'por supuesto bien hecho está'. Pardo de Vera recordó con amargura que, en retrospectiva, debió ser la última persona dentro del Ministerio en conocer la relación sentimental que unía al ministro con la odontóloga, quien, según las acusaciones, habría sido designada en un puesto en Ineco mediante un proceso de favoritismo. A pesar de estas circunstancias, la exdirectiva insistió en que en ningún momento se le transmitió información alguna que sugiriera insatisfacción o queja respecto al desempeño laboral de Jésica Rodríguez en el puesto que ocupaba. Esta afirmación contrasta notablemente con la confesión de la propia Jésica Rodríguez ante el tribunal, quien admitió haber cobrado sin haber prestado servicio efectivo alguno. Adicionalmente, Isabel Pardo de Vera se desmarcó categóricamente de cualquier implicación en la hipótesis de que ella hubiera intervenido en una segunda contratación para Jésica Rodríguez, esta vez en la empresa Tragsatec, declarando de manera rotunda: 'Rotundamente no'. Su testimonio se centra en la detección del conflicto de intereses y la acción consecuente para salvaguardar la integridad de los procesos de contratación en las empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La exdirigente insistió en que su actuación estuvo guiada por principios de transparencia y legalidad, buscando evitar cualquier percepción de irregularidad o tráfico de influencias. La declaración de Pardo de Vera aporta una perspectiva crucial sobre los hechos, subrayando la presión y las complejas dinámicas que pueden surgir en la administración pública cuando las relaciones personales se entrelazan con responsabilidades profesionales. La ausencia de quejas formales sobre el desempeño de Rodríguez, a pesar de su confesión de inactividad, plantea interrogantes adicionales sobre la supervisión y la rendición de cuentas dentro de Ineco. El deslinde de responsabilidades respecto a una posible segunda contratación en Tragsatec busca aislar su actuación a la gestión de Adif y la relación inicial con Ineco, un punto clave para la defensa de su integridad profesional ante el tribunal. El caso pone de manifiesto la importancia de los controles internos y la necesidad de mecanismos robustos para prevenir y detectar posibles abusos de poder o favoritismos en la adjudicación de puestos de trabajo en el sector público. La comparecencia de Isabel Pardo de Vera ante el Tribunal Supremo es un evento significativo que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la contratación y la permanencia de Jésica Rodríguez en puestos de relevancia en empresas públicas vinculadas al Ministerio, y su testimonio se convierte en una pieza fundamental en el desarrollo de este proceso judicial





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