El Museo del Prado inaugura su primera exposición dedicada a un escritor, Rainer Maria Rilke, conmemorando el centenario de su muerte con casi 200 obras y manuscritos inéditos.

El Museo del Prado ha inaugurado una muestra histórica que dedica su primer espacio expositivo en toda su trayectoria a un escritor, en lugar de un artista plástico. Esta iniciativa conmemora el centenario de la muerte de Rainer Maria Rilke, el destacado poeta austrohúngaro fallecido el 29 de diciembre de 1926 a los 51 años en un sanatorio de Montreux, Suiza. La curaduría busca explorar la profunda conexión entre su literatura y la pintura española, un vínculo que transformó su visión artística.

Curaduría y patrimonio artístico

La exposición se alberga en la sala C del edificio Jerónimos hasta el 7 de marzo de 2027, presentando casi 200 obras que incluyen pinturas, dibujos, fotografías y manuscritos. Javier Barón, jefe de la colección de pintura del siglo XIX del museo, presenta este proyecto como su última labor antes de jubilarce tras 24 años de servicio. La muestra cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, con un coste total aproximado de 777.000 euros que incluye la publicación del catálogo.

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Influencia del Greco y Zuloaga

Entre las piezas más valiosas destaca la 'Vista de Toledo' del Greco, cedida por el Metropolitan Museum de Nueva York, obra que Rilke contempló en París en 1908 y que definió su interés por la ciudad. También se exhiben tres obras del Musée Bonnat-Helleu que no salen de Bayona desde 1901, incluyendo el 'San Jerónimo' del Greco y el 'Autorretrato con gafas' de Goya. La amistad con Ignacio Zuloaga fue fundamental, inspirando poemas como 'Bailarina española' basados en cuadros como 'La enana Doña Mercedes' del Museo Orsay.

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Viajes y legado literario

Rilke viajó por España entre noviembre de 1912 y febrero de 1913, recorriendo Sevilla, Córdoba, Toledo, Ronda y Madrid, experiencias que modificaron su obra poética para siempre. Su estancia en Toledo le inspiró el poema 'Poemas de la noche', vinculado a la 'Inmaculada Concepción' de la capilla Oballe, donada por la parroquia de San Nicolás de Bari. La curaduría incluye correspondencia inédita y fotografías seleccionadas por el propio poeta, evidenciando cómo la pintura definía la forma en que componía su poesía.