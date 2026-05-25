Explosion in Madrid Bar Leaves 7 Injured, One in Critical Condition

A bar explosion in Madrid's Villaverde district has left seven people injured, with one in critical condition. The blast occurred during a refrigeration repair in an old freezer room, generating an explosive atmosphere. Firefighters and emergency services extinguished a small fire, and the police are investigating the incident.

Siete personas resultaron heridas tras una explosión en un bar de la calle Villajoyosa, en el distrito madrileño de Villaverde . Uno de los heridos, un hombre de entre 37 y 40 años, se encuentra muy grave con quemaduras graves e inhalación de humo.

La explosión podría haberse producido durante una reparación en una sala frigorífica antigua, generando una atmósfera explosiva. Bomberos y servicios de emergencia extinguieron un pequeño incendio y la Policía Nacional investiga el suceso. Siete personas resultaron heridas, una de ellas muy grave, este domingo por la noche tras producirse una explosión en un bar de la calle Villajoyosa, en el distrito madrileño de Villaverde.

Uno de los heridos, un hombre de entre 37 y 40 años, se encuentra muy grave con quemaduras graves e inhalación de humo. La explosión podría haberse producido durante una reparación en una sala frigorífica antigua, generando una atmósfera explosiva. Bomberos y servicios de emergencia extinguieron un pequeño incendio y la Policía Nacional investiga el suceso.

Siete personas resultaron heridas, una de ellas muy grave, este domingo por la noche tras producirse una explosión en un bar de la calle Villajoyosa, en el distrito madrileño de Villaverde. Uno de los heridos, un hombre de entre 37 y 40 años, se encuentra muy grave con quemaduras graves e inhalación de humo. La explosión podría haberse producido durante una reparación en una sala frigorífica antigua, generando una atmósfera explosiva.

Bomberos y servicios de emergencia extinguieron un pequeño incendio y la Policía Nacional investiga el suceso





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