Explosión en mina de carbón en Cundinamarca deja al menos 11 mineros atrapados

Una explosión en la mina La Trinidad, en Sutatausa, Cundinamarca, dejó al menos 11 mineros atrapados. Las autoridades investigan si el accidente fue causado por la acumulación de gases. Equipos de rescate trabajan en el lugar para liberar a los trabajadores.

Al menos 11 mineros quedaron atrapados este lunes en una mina de carbón en el departamento de Cundinamarca , Colombia, tras una explosión que, según las autoridades, habría sido provocada por la acumulación de gases.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó en su cuenta de X que el accidente ocurrió en la mina La Trinidad, ubicada en el sector Mantogrande del municipio de Sutatausa. Según el informe preliminar, al menos 15 mineros resultaron afectados, de los cuales tres lograron salir por sus propios medios y uno fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Los trabajadores se encontraban a una profundidad de aproximadamente 600 metros cuando ocurrió el incidente, según datos proporcionados por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el lugar, se desplegaron tres ambulancias y equipos de emergencia están evaluando el sistema de monitoreo continuo de gases para determinar si es seguro ingresar a la mina.

El gobernador indicó que los equipos de respuesta están revisando el sistema de monitoreo para evaluar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda. El Puesto de Mando Unificado municipal se activó de inmediato, junto con los protocolos de rescate de la Agencia Nacional de Minería. También se movilizaron organismos de gestión del riesgo departamental y cuerpos operativos locales para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Sutatausa, ubicado a unos 75 kilómetros al norte de Bogotá, es parte de una de las principales zonas mineras del país, donde la extracción de carbón ha sido una actividad económica clave durante décadas, aunque también ha estado marcada por frecuentes accidentes. En 2023, al menos 21 mineros perdieron la vida tras una explosión en otra mina de carbón en el mismo municipio.

En 2017, un accidente similar en Cucunubá, también en Cundinamarca, dejó 13 trabajadores fallecidos y uno más gravemente herido





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