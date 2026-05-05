Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja 26 muertos y 61 heridos

Una explosión en un taller de fuegos artificiales en Liuyang, China, ha causado la muerte de 26 personas y ha herido a 61. Más de 1.500 efectivos de emergencias trabajan en el lugar. El responsable de la empresa ha sido detenido.

Una trágica explosión sacudió el municipio de Liuyang , perteneciente a la ciudad de Changsha , en la provincia de Hunan , China , el lunes a las 16:43 hora local (08:43 GMT).

El incidente, ocurrido en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación de fuegos artificiales, ha dejado un saldo devastador de 26 fallecidos y 61 heridos. Las autoridades han movilizado más de 1.500 efectivos de emergencias para las labores de rescate y control de la situación. Fotografías aéreas tomadas con drones en la madrugada del 5 de mayo de 2026 muestran la magnitud de la destrucción y el intenso trabajo de los rescatistas en el lugar.

La explosión ha generado una gran movilización de recursos y ha puesto en alerta a las autoridades locales y nacionales. La rueda de prensa ofrecida por los responsables del operativo de rescate reveló que la búsqueda de posibles personas desaparecidas se está llevando a cabo a toda velocidad. Se ha instado a realizar todos los esfuerzos posibles para salvar a los heridos y a esclarecer las causas del suceso con la mayor celeridad posible.

Además, se ha enfatizado la necesidad de depurar responsabilidades con rigor, asegurando que los culpables sean llevados ante la justicia. El responsable de la empresa Huasheng ha sido detenido por la policía, mientras se investigan las circunstancias que llevaron a esta terrible tragedia. La explosión ha provocado una profunda conmoción en la comunidad local y ha generado preocupación a nivel nacional.

Este incidente no es aislado en China, donde en el pasado han ocurrido tragedias similares relacionadas con la fabricación y manipulación de fuegos artificiales. En 2015, una explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia central de Hubei causó al menos 40 muertos y un centenar de heridos. Ese mismo mes, ocho personas perdieron la vida en un incidente similar en la provincia oriental de Jiangsu.

Estos eventos han llevado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y control en la industria de los fuegos artificiales, pero la prevención de accidentes sigue siendo un desafío importante. La magnitud de la explosión en Liuyang ha reabierto el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta y una supervisión más efectiva de las empresas dedicadas a esta actividad.

La prioridad actual es atender a los heridos, rescatar a las posibles víctimas y determinar las causas exactas de la explosión para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. Además de la respuesta inmediata, se espera que las autoridades implementen medidas a largo plazo para garantizar la seguridad en la industria de los fuegos artificiales y proteger a la población





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