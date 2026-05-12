Explosión en autopista hace estallar vehículo con operador del cártel, deja dos muertos

Un asalto selectivo y altamente audaz, este ataque contra Beltrán fue el símbolo de una guerra sofisticada entre carteles que ha hereditado la violencia a la región.

A principios de esta primavera, una explosión hizo estallar un vehículo que transportaba al presunto operador de un cártel a plena luz del día en una de las autopistas más transitadas de México, a las afueras de la capital del país.

Francisco Beltrán murió junto con su chofer; sus cuerpos fueron encontrados en sus asientos después del estallido. Videos y fotografías del hecho, ocurrido el 28 de marzo, muestran una rápida llama mientras el auto seguía avanzando y se salía de la autopista.

Conocido como ‘el Payín’, Beltrán estaba acusado de ser un miembro de nivel medio del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más famosas de México, según analistas de seguridad mexicanos y fuentes familiares con sus actividades





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