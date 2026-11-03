Explosión del precio de la vivienda en España: Madrid, Valencia y zonas turísticas lideran los encarecimientos

Análisis detallado del incremento del precio de la vivienda en España desde 2015, destacando los datos del INE, los municipios con mayor subida y el impacto en la capacidad de compra.

El mercado inmobiliario español ha experimentado una transformación radical en la última década, con el precio de la vivienda registrando incrementos alarmantes en numerosas localidades. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística ( INE), 49 ciudades han visto duplicar el coste de sus hogares en los últimos diez años. Este fenómeno afecta principalmente a las grandes urbes de Madrid y Valencia, así como a las zonas turísticas de la costa mediterránea y el archipiélago de Canarias. La brecha entre las ciudades más caras y las más asequibles se ha ampliado drásticamente, creando un escenario de desigualdad económica significativa para los ciudadanos.

Evolución de los precios inmobiliarios desde 2015

Los precios medios por vivienda reflejan una escalada sostenida que ha cambiado la dinámica de compra en España. La localidad de Torremolinos, en la provincia de Málaga, lidera esta tendencia con un incremento del 161%. En 2015, el coste medio de una casa era de 106.420 euros, cifra que ha ascendido a 277.603 euros en 2025. Este crecimiento no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio que incluye a otras localidades de la Costa del Sol. La provincia de Málaga concentra una quinta parte de los municipios que han experimentado esta situación de duplicación de precios en una década. En la capital malagueña, el precio medio ha pasado de 123.247 euros a 277.602 euros, suponiendo un aumento del 125%. Otras ciudades como Rincón de la Victoria (127%), Fuengirola (126%), Mijas (114%), Benalmádena (106%), Torrox (105%) y Vélez-Málaga (104%) siguen una línea similar. En el interior de la provincia, Alhaurín de la Torre (106%) y Cártama (104%) también registran subidas superiores al 100%, evidenciando la expansión de este fenómeno más allá de la línea costera inmediata.

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Impacto en Baleares y la costa mediterránea

La provincia de Alicante también muestra datos contundentes, con tres municipios donde el precio se ha más que duplicado desde 2015: Denia, con un 103%; San Juan de Alicante, con un 106%; y Jávea, con un 120%. En Baleares, siete municipios han experimentado esta escalada: Calvià, Sant Josep de sa Talaia, Marratxí, Palma de Mallorca, Maó, Ciutadella de Menorca e Inca. El archipiélago presenta una de las realidades más extremas, donde el precio medio de una casa alcanza los 981.485 euros. Esta cifra es más del cuádruple de la media nacional, que se sitúa en 222.198 euros, y 17 veces superior al coste medio en la ciudad más barata del país, Puertollano.

El fenómeno se repite con intensidad en Canarias, donde 13 municipios forman parte del medio centenar de ciudades con precios duplicados. Tías, en Lanzarote, ocupa el segundo lugar nacional en encarecimiento con un 141% desde 2015. En Tenerife, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona e Icod de los Vinos registran subidas superiores al 120%, al igual que La Oliva en Fuerteventura. Esta concentración en zonas turísticas refleja la demanda externa y la especulación inmobiliaria que ha caracterizado estos mercados en la última década.

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Situación en Madrid y Valencia

En la Comunidad de Madrid, diez municipios han duplicado sus precios en la última década, incluyendo la capital. El precio medio en Madrid ha pasado de 216.219 euros en 2015 a 440.502 euros en 2025. Las zonas más caras de la región, como Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, han sufrido incrementos del 104% y 127% respectivamente, alcanzando precios medios de 907.270 y 821.952 euros. Esto ha ampliado la brecha con el municipio más barato de la comunidad, Ciempozuelos, que tiene un precio medio de 168.757 euros, hasta los 738.513 euros de diferencia.

Municipios cercanos a la capital, como Móstoles, Getafe y Torrejón de Ardoz, también han duplicado sus precios, situándose entre 233.098 y 258.681 euros. Aunque estos precios son un 47% y un 41% inferiores a los de la capital, su escalada es significativa. En la provincia de Valencia, la capital ha pasado de 112.792 euros a 239.796 euros. Localidades como Xirivella (138%), Burjassot (127%) y Mislata (113%) siguen la misma tendencia. Alboraya destaca como la localidad más cara de la provincia con 331.741 euros, más del triple de Carcaixent, que costa 101.681 euros.

Consecuencias sociales y económicas

El aumento del precio de la vivienda tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Dos de cada tres jóvenes necesitan ayuda para independizarse, y el 70% ha tenido que renunciar a un piso por causas económicas. En Cataluña, solo Castelldefels ha duplicado los precios desde 2015, mientras que L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa acumulan subidas de más del 90%, con precios medios de 187.160 y 192.977 euros respectivamente. Estos precios son aproximadamente un 50% inferiores a los de Barcelona, donde el precio medio se sitúa en 386 euros, aunque la cifra completa no se especifica en el texto original.

Los datos del INE reflejan el precio medio por vivienda sin distinguir las características específicas de cada propiedad, lo que puede enmascarar diferencias intraurbanas. Sin embargo, la tendencia general es clara: la vivienda se ha convertido en un activo de lujo accesible para una minoría, mientras que la mayoría de la población enfrenta barreras crecientes para acceder a la propiedad. Esta dinámica está reconfigurando la estructura social y urbana de España, con implicaciones a largo plazo para la movilidad social y la cohesión territorial.