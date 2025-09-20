Explosión de Teorías Conspirativas Tras el Asesinato de Charlie Kirk: Un Análisis Profundo

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk desató una avalancha de teorías conspirativas en las redes sociales, con partidarios de ambos lados impulsando afirmaciones infundadas a una velocidad sin precedentes. El artículo examina la proliferación de desinformación, las motivaciones detrás de las teorías y el impacto en un ambiente político ya polarizado.

Las teorías conspirativas infundadas sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk se han propagado masivamente en las redes sociales durante la semana posterior al tiroteo, con seguidores de ambas ideologías impulsando una sorprendente cantidad de afirmaciones a una velocidad sin precedentes, según los expertos.

PeakMetrics, una firma independiente de análisis de datos, ha contabilizado más de dos millones de publicaciones únicas en X, antes conocido como Twitter, que hacen referencia a teorías conspirativas sobre el asesinato de Kirk. Esta cifra es aproximadamente el doble del volumen de publicaciones que emplearon términos similares tras el intento de asesinato del entonces candidato Donald Trump el año pasado en Pensilvania. La avalancha de afirmaciones no verificadas y descabelladas por parte de influyentes en línea, podcasters y estafadores se ha convertido en una ocurrencia habitual tras cualquier noticia impactante o tiroteo masivo. Sin embargo, en esta ocasión, las imágenes explícitas de la muerte de Kirk se viralizaron de manera instantánea. Además, existieron claras implicaciones políticas: Kirk lideraba un movimiento juvenil MAGA y era un imán para muchos liberales, incluso para grupos que lo superaban en la derecha. Sumado a esto, numerosas personalidades de internet se ganan la vida publicando contenido provocador con el objetivo de generar controversia. Bret Schafer, miembro sénior de la Alianza para Asegurar la Democracia, un centro de estudios independiente que rastrea la desinformación, declaró que esta situación es la peor que ha visto. Ha sido testigo de estos ciclos repetidos una y otra vez, pero la tendencia ha empeorado. Considera que este es un caso en el que ambas partes han incurrido en un comportamiento irresponsable, por no decir reprobable.\La noche del tiroteo, antes de que se identificara al sospechoso o se conocieran detalles sobre su motivación o la posible participación de cómplices, el propio Trump atribuyó el asesinato a la “violencia política de la izquierda radical” y a las “organizaciones que la financian y la apoyan”. Aliados de Trump, como Steve Bannon, han promovido la idea de que Kirk fue asesinado como parte de una amplia conspiración nacional, a pesar de que los investigadores creen que el sospechoso, Tyler Robinson, actuó solo. Expertos liberales han argumentado que Robinson se encontraba en la extrema derecha política de Kirk, a pesar de la creciente evidencia que apunta a su rechazo de las opiniones conservadoras de Kirk. Otros, recurriendo a tropos antisemitas, afirmaron que espías israelíes asesinaron a Kirk debido a que este comenzaba a distanciarse de su tradicional apoyo a Israel. También se viralizaron diversas teorías apolíticas, incluyendo una sobre un dron supuestamente sospechoso que sobrevoló el mitin de Kirk, y otra sobre el desmantelamiento posterior de cámaras cercanas. Las conspiraciones florecen en medio de –y debido a– un ambiente ya tenso. Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada después del tiroteo reveló que el 71 % de los estadounidenses considera que la sociedad estadounidense “está rota” y el 66 % está preocupado por la violencia política que afecta a su comunidad. Memetica, una empresa de inteligencia que estudia amenazas, descubrió que las menciones de “guerra civil” y “guerra racial” aumentaron significativamente en plataformas web marginales después del asesinato de Kirk, según datos de CNN.\Mike Rothschild, autor que ha escrito extensamente sobre teorías conspirativas, dijo que esto siempre iba a ser un detonante para los peores impulsos de la gente. Los seres humanos no están diseñados para ver imágenes explícitas de alguien siendo asesinado. Esto alimenta de inmediato las teorías conspirativas y te hace sentir que no hay nada que hacer. Algunos liberales han culpado a los derechistas. Una de las teorías más descabelladas que surgieron desde la izquierda es que Trump orquestó el asesinato de Kirk para desviar la atención del público del escándalo Jeffrey Epstein, a medida que crece la presión para publicar documentos que podrían vincular aún más a Trump con el delincuente sexual infantil. Otras figuras liberales acumularon millones de visitas en X al promover afirmaciones infundadas sobre supuestas discrepancias en el manejo del cadáver de Kirk, entre otras teorías. En los días posteriores al arresto de Robinson, los detectives cibernéticos rastrearon su huella digital en busca de pistas sobre sus afiliaciones políticas. Una teoría clave surgió entre los críticos de Trump: Robinson era un “abusador”, partidario de Nick Fuentes, el nacionalista blanco y negacionista del Holocausto que ha criticado a Kirk en los últimos años. Rothschild menciona que vio a mucha gente sospechar que Robinson odiaba a Kirk porque no era lo suficientemente racista ni antisemita, lo que ahora parece extremadamente improbable. Heather Cox Richardson, historiadora que escribe uno de los boletines políticos más populares en Substack, con 2,7 millones de suscriptores, fue una de estas personas





