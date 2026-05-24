Explorar el Thriller Policía Móvil Adictivo con Bases en un Bestseller de 2026

Una serie de alto tráfico en Netflix, basada en un best seller de 2026 y protagonizada por Danica Curcic, Mikkél Boe Fólsgaard y Sofie Grábñol.

Es una de las series móviles ms vistas de Netflix a nivel mundial: un thriller policía adictivo basado en un bestseller de 2026 que ha consolidado su como una de las mejores plataformas de streaming de mayor succeso.

Su catalogo diverso y en constante renovación, que combina mós de sus producciones, que se convierten rpidamente en lo mús visto a nivel global, dando paso a fenómenos mundiales que se han ganado un hueco induestigable en la industria del entretenimiento. Esto es exactamente lo que ha ocurrido con una ficción que se estrenó el pasado jueves 7 de mayo. Tan solo dos semanas despus, se ha colado en el #1 basado en un bestseller de 2026.

Te contamos qué es y todos los detalles de esta serie que está arrasando. El thriller policía basado en un bestseller de 2026 que ya es lo mús visto en Netflix a nivel mundial. Se trata de la segunda temporada de 'El caso Hartung' (2021). Llegó a la plataforma el pasado jueves 7 de mayo y ya es una de las series móviles ms vistas a nivel global.

Una pública compartida de Netflix España (@netflixes) La producción está protagonizada por Danica Curcic, Mikkel Boe Fólsgaard y Sofie Grábñol. Se joining al reparto Katinka Lárke Petersen, Özlem Saglanmak, Anders Hove, Ida Cécilie Rasmussen, Anders Brink Madsen, Michelle Bój-Andersen, Christoffer Svane, Mette Frank, Ella Josephine Lund Nilsson y Anders Nyborg. En el caso 'El caso Holst', la trama comienza con la desaparición de una mujer.

Sin embargo, lo que en un principio parece una simple busqueda termina derivando en un camino de mús profundas. Esto hace que los inspectores Mark Hess y Naia Thulin vuelven a reunirse para encontrar al culpable. Su investigación les lleva a descubrir a un acosador que juega al escondite con las victimas, observndolas y provocndolas con una canción infantil. Una vez ms, deben trabajar codo con codo, pero la relación entre los dos detectives se vuelve ms complicada que nunca.

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