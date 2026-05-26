Exploración veraniega en el sur de Omán: oasis verde para runners y excursionistas

Descubre cómo el monzón Khareef convierte el desierto de Omán en un paraíso de verde, con cascadas y senderos de piedra caliza aptos para el trail running, el senderismo y la aventura cultural durante el verano.

Mientras Europa se hunde bajo olas de calor estival, el sur de Omán se vuelve un paraíso de verde alpino donde las temperaturas se mantienen entre 20 y 26 grados, perfectas para actividades al aire libre.

El otoño de la región, conocido como Khareef, trae consigo un monzón que sopla desde el océano Índico, refrescando la zona y generando una bruma ligera que decanta las luchas de calor habituales de Arabia. El resultado es un fenómeno natural que hace desaparecer el desierto silencioso y devora la península arábiga con una paleta hiper verde, agua fresca y cascadas que podrían haber salido de un cuento de hadas.

Este escenario junto con la bruma húmeda de hasta el 80 % de humedad crea el lugar perfecto para los entusiastas del trail running, el senderismo y la vida aventurera que reciben el verano en un mundo totalmente distinto al resto del continente. Para quien quiera experimentar el máximo exótico, la zona del Salalah es la que invita a explorar rutas cruzando bosques profundos y piedra caliza.

Los senderos de Jabal Al Qara ofrecen manantiales de belleza salvaje y una variedad de desniveles en terrenos arcillosos y rocosos que ponen a prueba los límites de la resistencia aeróbica. Si a la hora de desafiarse buscas algo más alto, las montañas cercanas a Mirbat, como el Jabal Samhan, alzan sus picos hasta 2100 metros sobre el nivel del mar y ofrecen vistas espectaculares que parecen un mar de nubes.

Los senderos tradicionales conducen a miradores donde el paisaje se abre como un lienzo verde lechoso, adornado por la humedad que envuelve las laderas y el lodo húmedo y sus trazos de grava. El Khareef también regenera las fuentes de agua soterradas, dando vida a cañones secos que de pronto se convierten en cascadas libres de varios metros de altura; a lo largo del valle de Wadi Darbat aparecen espectaculares ríos que fluyen entre cascadas de 30 a 100 metros.

Hay rumbos personales que llevan a recorrer los senderos de Ayn Athum, con tramos de barro y rocas, mientras que otros pueden disfrutar de los trotes por la playa de Mughsail. Esta última zona de la costa presenta la singular experiencia de surf de las chimeneas naturales de roca caliza y hace de un entrenamiento sobre arena húmeda algo mucho más exigente que el asfalto, dirigiéndose al núcleo de entrenamiento con aire fresco y la brisa marina.

Viajar a la región de Dhofar no significa únicamente quedarte en la vegetación acumulada, también puedes recorrer las ruinas del antiguo puerto de Sumhuram, atravesando el corredor arqueológico de Khor Rori que en 2025 fue escenario de una etapa del Tour de Salalah. ¿Tienes la fuerza para conseguir el premio del mañana?

En Omán, todo tipo de aventura deportiva -desde el trail running en mundos verdes hasta la exploración de la historia del incienso y los pequeños pueblos - se combinan para crear la mejor experiencia al aire libre que cualquier turista pueda disfrutar durante el verano.





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