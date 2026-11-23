La Fundación Española de la Nutrición alerta que la baja ingesta de lácteos pone en riesgo la salud metabólica. Se recomiendan 500 ml diarios para menores de 9 años.

Los expertos en nutrición pediátrica están reclamando urgentemente la incorporación de los productos lácteos en la dieta de los menores para asegurar su crecimiento físico y la consolidación de la salud ósea. La infancia y la adolescencia son periodos biológicos de alta exigencia donde se desarrolla el pico de masa ósea, un factor determinante para la prevención de problemas futuros.

Lácteos como base del desarrollo nutricional infantil

Los productos lácteos cumplen una función central debido a su alta densidad nutricional y a la capacidad de ofrecer nutrientes esenciales con una biodisponibilidad superior. Durante estas etapas, el cuerpo humano requiere proteínas de alto valor biológico que contengan todos los aminoácidos necesarios para el desarrollo de tejidos y órganos.

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Además de las proteínas, estos alimentos aportan minerales críticos como calcio y fósforo, así como vitaminas del grupo B y vitamina D. La catedrática de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela y presidenta de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) advierte que la pérdida de adherencia a los patrones tradicionales de alimentación pone en riesgo la salud metabólica de los jóvenes.

Estrategias clave para fortalecer la estructura ósea

La formación y el mantenimiento del hueso dependen fundamentalmente de la ingesta de lácteos, cuyo efecto está vinculado a la capacidad de absorción del organismo. La leche y sus derivados representan la principal fuente dietética de calcio en la población española, con una biodisponibilidad potenciada por la lactosa y componentes derivados de la caseína.

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Los especialistas de la Universidad Complutense de Madrid señalan que la mineralización adecuada durante la infancia es estratégica para prevenir problemas óseos en la edad adulta. Se recomienda que los niños menores de 9 años consuman aproximadamente 500 mililitros de lácteos al día para cubrir estas necesidades básicas.

En el caso de los adolescentes, la cantidad diaria debe superar los 600 mililitros para acompañar el intenso crecimiento propio de esta etapa de la vida. Esta inguencia asegura que el cuerpo pueda construir un esqueleto robusto capaz de soportar las demandas fisiológicas durante el desarrollo puberal.

Impacto de la microbiota y recomendaciones oficiales

El documento elaborado por la Fundación Española de la Nutrición reúne el trabajo de más de cincuenta especialistas de universidades y hospitales españoles. Los catedráticos de Nutrición y Bromatología confirman que los consumidores de lácteos suelen mostrar una mejor adecuación nutricional y una alimentación más equilibrada en comparación con aquellos que reducen su consumo.

Los expertos alertan de que el consumo de alimentos menos saludables tiende a aumentar con la edad, mientras disminuye la ingesta de frutas, verduras y lácteos. Para contrarrestar esta tendencia, se sugiere consumir al menos tres porciones de lácteos diarios, incluyendo productos fermentados como el yogur.

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Los lácteos fermentados contienen microorganismos vivos que favorecen una microbiota intestinal saludable y aportan beneficios digestivos e inmunitarios. Estas alternativas mejoran la tolerancia para personas con dificultades para digerir la lactosa, asegurando que todos los niños puedan beneficiarse de estos nutrientes esenciales para su desarrollo inmunológico.