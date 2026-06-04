Expertos en Neumología destacan la importancia de la atención especializada ante el aumento de enfermedades respiratorias

Reconocidos neumólogos de hospitales españoles describen su labor en EPOC, asma, hipertensión pulmonar y oncología torácica, subrayando la relevancia de la investigación y la asistencia integral.

Las enfermedades respiratorias constituyen un grupo de patologías de alta prevalencia y gravedad, con impacto significativo en la salud pública a nivel mundial. Entre ellas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ( EPOC ) se posiciona como la tercera causa global de muerte, lo que evidencia la necesidad de estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento especializado.

Factores de riesgo modificables como el consumo de tabaco y la contaminación ambiental impactan directamente en la salud pulmonar, subrayando la importancia de acceder a cuidados neumológicos de calidad. En este contexto, profesionales de referencia en toda España desarrollan su labor en hospitales de alto nivel, combinando asistencia clínica, investigación y docencia para avanzar en el manejo de estas enfermedades.

En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el doctor Joan Albert Barberà lidera el Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria, además de coordinar la Línea de Investigación en Hipertensión Pulmonar en el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias (Ciberes). Su trayectoria incluye una etapa en el Pulmonary Research Laboratory de la University of British Columbia, en Vancouver, Canadá, y ha sido miembro de paneles de expertos y task forces internacionales, como las guías de hipertensión pulmonar de la European Society of Cardiology-European Respiratory Society.

En España, impulsó el documento de consenso entre la SEPAR y la Sociedad Española de Cardiología sobre estándares asistenciales en hipertensión pulmonar, y coordina la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar de la SEPAR. Asimismo, ejerce como asesor experto para la European Medicines Agency (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La doctora Gema Blanco, responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, se ha consolidado como una autoridad en el manejo del asma. Además de su labor asistencial, preside la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria (Sogapar) y ha formado parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), donde coordinó el área de asma.

En Valencia, el doctor José María Cervera, jefe de Sección de la Unidad de Endoscopias Respiratorias y Neumología Intervencionista en el Hospital La Fe, es un referente en técnicas endoscópicas y EPOC. Su actividad institucional incluye la presidencia de la Sociedad Valenciana de Neumología y la secretaría de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria (AEER), así como la dirección de proyectos estratégicos nacionales como SEPAR Solidaria y el Año SEPAR en Neumología Intervencionista.

En Salamanca, la doctora María Jesús Cordovilla lidera el Servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario, donde dirige la Unidad de Neumología Intervencionista, acreditada con nivel de excelencia por la SEPAR. Como profesora asociada en la Universidad de Salamanca y académica de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca, su reconocimiento internacional se centra en endoscopia respiratoria y diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, habiendo coordinado el proyecto nacional de cribado Cassandra.

Por su parte, en Córdoba, el doctor Luis Manuel Entrenas Costa, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, se especializa en EPOC, asma, infecciones respiratorias y enfermedades pulmonares complejas, con una trayectoria que vincula estrechamente la asistencia clínica, la docencia y la investigación. En Galicia, la doctora Pilar Fernández, con títulos de experta en Tabaquismo y Bronquiectasias, dirigió el Servicio de Neumología de Povisa, destacando por su labor asistencial, docente y formativa de especialistas





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