Nereida Vizuete y otras expertas alertan del aumento del negacionismo y las 115 víctimas mortales en Canarias. La protección legal sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad.

Un panel de expertas en Gran Canaria ha coincidido en que los derechos conquistados por las mujeres no se encuentran garantizados, a pesar de las décadas de lucha legislativa. Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, junto a la magistrada Victoria Rosell, la psicóloga Cristina Gil y la investigadora Jainaba Danso, han destacado la urgencia de frenar el avance del negacionismo y asegurar que la protección llegue a todas las mujeres sin excepción.

Evolución Legal y Riesgo de Reversion

La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada en España en 2004, marcó un hito al poner nombre a esta violencia específica. Posteriormente, otras normativas enfocaron la atención en el consentimiento y la corresponsabilidad. Sin embargo, las profesionales advierten que existe un peligro real de desmantelamiento de estas protecciones. Vizuete señala que se intenta eliminar el Ministerio de Igualdad, los juzgados especializados y las leyes avaladoras, una situación descrita como objetiva y no una suposición.

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Impacto Psicológico y Social

Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, califica de brutal la reacción actual ante las conquistas feministas. Explica que esta agresividad surge porque el feminismo se percibe como una fuerza democratizadora que amenaza los privilegios existentes. Por su parte, Jainaba Danso recuerda que hasta hace muy poco nadie cuestionaba la protección a las víctimas, lo que considera increíble a veinte años de la ley inicial.

La investigadora destaca que este cuestionamiento tiene un impacto psicológico devastador para las víctimas. La incertidumbre generada por el debate político socava la confianza en el sistema de justicia y aumenta el trauma social, dificultando la recuperación de quienes han sufrido agresiones.

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Víctimas Migrantes y Silencio Estructurante

La situación se agrava para las mujeres migrantes, quienes enfrentan una doble barrera de exclusión. Stephanie Toledo, portavoz de Colectivos Migra de Tenerife, explica que sufren aún más violencia y silencio, un elemento que ella misma define como violento. Esta interseccionalidad requiere respuestas específicas que el sistema actual no siempre logra ofrecer de manera efectiva.

Nereida Vizuete detalla que tras la ley de 2004 se firmó el Pacto de Estado en 2017, impulsando nuevas medidas entre 2019 y 2024. Estas normas ayudaron a nombrar aspectos clave como el consentimiento y los cuidados compartidos. No obstante, la especialista compara el movimiento feminista con una ola; cuando retrocede, quienes tienen privilegios se defienden, pero la historia de trescientos años garantiza su retorno.

Estadísticas y Retos Futuros

La brecha entre la ley y la realidad es evidente en las cifras de violencia. Vizuete apunta que se han registrado 47 asesinatos de mujeres este año, sumando 1.388 casos desde que se comenzaron a contar. Estos datos demuestran que la existencia de una ley no implica su cumplimiento efectivo ni garantiza una vida libre de violencia.

El reto pendiente es trasladar la igualdad formal a la calle mediante la pedagogía y la educación. Las expertas reclaman insertarse en el sistema educativo para trabajar la afectiva y sexual con perspectiva de género de forma integral. Sin estas medidas, el riesgo de perder derechos adquiridos sigue siendo una amenaza concreta para la seguridad de las mujeres.