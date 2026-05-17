Expertos de la ONU han nombrado a 56 oficiales más del gobierno nicaragüense y del partido sandinista por presuntos crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Reed Brody , un abogado de derechos humanos estadounidense de 72 años, ha dedicado su vida a luchar contra la impunidad y ha sido conocido como 'el cazador de dictadores ' por su incansable búsqueda de justicia para víctimas de crímenes atroces.

Brody ha acompañado a víctimas en todo el mundo y ha contribuido a sentar en el banquillo a líderes que parecían intocables durante décadas. Su nuevo libro, 'Atrapar a un dictador: la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad', retrata sus esfuerzos más relevantes para acabar con la impunidad y reflexiona sobre cómo se han construido y evolucionado las herramientas jurídicas para perseguir a líderes acusados de violaciones graves de derechos humanos.

Además, Brody ha sido testigo de casos como el de Alex Saab, un empresario colombiano extraditado por el gobierno de Venezuela, y de la muerte, hace 100 años, del último sultán del Imperio otomano, Mehmed VI. Brody también ha sido testigo de la reacción de Estados Unidos a la investigación de la Corte Penal Internacional contra líderes como Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant.

Brody ha destacado la importancia de la perseverancia, la tenacidad y la audacia en la lucha contra la impunidad y ha destacado la necesidad de continuar luchando por la justicia y la verdad en un mundo en el que la impunidad sigue siendo más frecuente





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