Experto en césped John Trey Rogers será responsable de la calidad y resistencia de las canchas de la Copa del Mundo 2026

El experto en césped John Trey Rogers será el encargado de garantizar la calidad y resistencia de las canchas de la Copa del Mundo 2026 en las 16 sedes del torneo en Norteamérica. Rogers, profesor de investigación sobre césped en la Universidad Estatal de Michigan, será responsable de la calidad y resistencia de las canchas en los 16 estadios del Mundial. El balón Trionda será el oficial durante el Mundial 2026.

El experto en césped John Trey Rogers será el encargado de garantizar la calidad y resistencia de las canchas de la Copa del Mundo 2026 en las 16 sedes del torneo en Norteamérica.

Rogers, profesor de investigación sobre césped en la Universidad Estatal de Michigan, será responsable de la calidad y resistencia de las canchas en los 16 estadios del Mundial. El balón Trionda será el oficial durante el Mundial 2026. El césped utilizado en los campos del Mundial 2026 se cultivará sobre plástico para facilitar su transporte. La tarea de garantizar que las nuevas canchas cumplan con exigentes estándares profesionales ha sido una tarea de seis años de preparación.

La FIFA quiere que los partidos más importantes se jueguen sobre césped natural porque los mejores jugadores del mundo tendrán más control y se sentirán más cómodos sobre una superficie natural. La mayoría de los estadios en Estados Unidos están construidos para la NFL, con superficies que equivalen aproximadamente al 75 % y al 80 % del tamaño de una cancha reglamentaria de fútbol.

En los estadios con césped artificial, como los de Vancouver y Los Ángeles, fue necesario cubrir o retirarla antes de instalar el césped natural





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