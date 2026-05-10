Expedición exitosa de pasajeros del crucero MV Hondius evacuados por brote de hantavirus en Tenerife

La operación de evacuación del crucero MV Hondius, donde se declaró un brote de hantavirus, ha sido llevada a cabo con éxito este domingo y continuará hasta el lunes. Se han repatriado alrededor de 147 personas, todas ellas sin síntomas de hantavirus, hacia sus países de origen. Se han aplicado protocolos sanitarios estrictos y se ha establecido un circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos.

La operación de evacuación del crucero MV Hondius, donde se declaró un brote de hantavirus, ha tenido éxito este domingo y continuará hasta el lunes.

Además de los pasajeros españoles, también ciudadanos de países como Francia o Reino Unido han sido repatriados hacia su país de origen en una operación sin precedentes, según ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García. El operativo ha estado coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades españolas. El barco entró este domingo poco después de las 6.00 de la mañana hora local al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Procedente de Cabo Verde, la embarcación contaba con 147 personas, todas ellas sin síntomas de hantavirus, según han comprobado las autoridades sanitarias





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