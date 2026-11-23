La cuarta edición de EXPANSIÓN Inteligencia Artificial reunió a directores de Telefónica, Iberdrola y CaixaBank para debatir sobre agentes autónomos y gobernanza con patrocinio de Ve

La cuarta edición de EXPANSIÓN Inteligencia artificial y nuevas tecnologías congregó a una destacada presencia de líderes empresariales y expertos del sector tecnológico para analizar los desafíos actuales y futuros que plantea la inteligencia artificial. El evento, que tuvo lugar recientemente, sirvió como plataforma clave para discutir desde el despliegue práctico de estas tecnologías en el entorno corporativo hasta el avance significativo de los agentes autónomos.

Líderes del sector debaten sobre el futuro

La organización del acto contó con la participación de figuras de alto nivel en la industria tecnológica y gubernamental. Entre los ponentes principales se encontraban Ana Martín, directora de IA y Excelencia Operativa de Telefónica España, y Aleida I. Pereda, quien ocupa el cargo de directora general de Inteligencia Artificial en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Además, Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN, lideró el acto de apertura de esta cuarta edición, marcando el tono del encuentro.

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Patrocinio corporativo y presencia masiva

El evento ha contado con el respaldo y patrocinio de un amplio grupo de empresas líderes, demostrando la confianza del mercado en estas iniciativas. Los patrocinadores confirmados incluyen a Verisure, Telefónica, Abertis, BASF, Caixabank, Capgemini, Cellnex, Ergo DKV, Farmaindustria, Inetum, Jerez Connected, Kyndryl, Moeve, NTTData, PWC, SeedTag y Velorum. Esta diversidad de sectores refleja la transversalidad de la inteligencia artificial en la economía actual.

Discusiones sobre gobernanza y confianza

Una de las mesas redondas clave titulada Confianza, explicabilidad y gobernanza: del cumplimiento al valor para la ciudadanía, reunió a expertos para debatir sobre los marcos regulatorios. Participaron Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y Alberto Gago Fernández, director general de AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial). La sesión fue moderada por Ana Medina, redactora de EXPANSIÓN, quien guió la discusión sobre cómo el cumplimiento normativo puede generar valor real.

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IA en sectores estratégicos y operaciones

Otra sesión importante se centró en la IA aplicada en sectores estratégicos como salud, energía, seguridad y operaciones de alta exigencia. Contaron con la presencia de Carolina Bouvard Nuño, Global Chief Data & Artificial Intelligence Officer (CDAIO) de Iberdrola; Jorge Arandilla, director de IA y Data de CaixaBank; y Carlos de la Peña, Deputy Chief Artificial Intelligence Officer en Inetum Iberia & Latam. También participaron Manuel Cid de Capgemini, Mario Rodríguez Manzanares de Siemens España y Diego de Andrés de Cellnex.

Próximos pasos y desarrollo tecnológico

El periodista y maestro de ceremonias de la cuarta edición, Marta Jaumandreu, facilitó la fluidez de los debates entre los expertos. La interacción entre los líderes de empresas como NTT Data, a través de Jacinto Estrecha, y las autoridades reguladoras subraya la importancia de la colaboración público-privada. El evento ha establecido un punto de referencia para comprender cómo las organizaciones están adaptando sus estrategias digitales ante los avances tecnológicos rápidos.

Las conclusiones extraídas de estas sesiones proporcionan una visión clara sobre la dirección que tomará la adopción tecnológica en los próximos años. La participación de entidades como Moeve, con Jesús Oliva como Head of Data & AI, y DKV, representada por Julián Nuño, confirma la integración de la IA en la gestión diaria de grandes corporaciones. El evento ha servido para alinear las expectativas del mercado con las capacidades reales de la tecnología actual.