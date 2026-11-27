Mr. DIY, la multinacional malasia, acelera su crecimiento en España con 29 tiendas actuales y ambiciosos planes de abrir 300 establecimientos para 2030, ofreciendo precios bajos en bricolaje y hogar.

La multinacional de origen malasio Mr. DIY ha consolidado su presencia en el mercado español con 29 establecimientos activos y ha anunciado una estrategia de crecimiento agresiva que contempla la apertura masiva de nuevas ubicaciones durante el año 2027. La compañía, especializada en artículos de bricolaje, hogar y consumo general a precios competitivos, mantiene el objetivo corporativo de alcanzar las 300 tiendas en España antes del cierre del año 2030. Esta inversión representa una apuesta clara por el sector de la economía familiar ante la intensificación de la competencia minorista.

Modelo de negocio y precios bajos Mr. DIY

La oferta comercial de Mr. DIY trasciende la etiqueta tradicional de tienda de bricolaje para incluir categorías como papelería, regalos y juguetes, todos ellos bajo un enfoque de asequibilidad extrema. Fundada como una pequeña ferretería en Kuala Lumpur en 2005, la corporación ha evolucionado hasta especializarse en equipamiento para el hogar, accesorios de motor y productos de uso cotidiano a costos reducidos. Su modelo operativo combina precios muy competitivos con una experiencia de compra diseñada para facilitar el acceso inmediato a artículos que satisfacen las necesidades diarias de los consumidores.

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Las tiendas mantienen una estética uniforme caracterizada por colores corporativos amarillo y rojo, pasillos de gran amplitud, iluminación eficiente y una señalización clara organizada por categorías. Esta estructura logística permite la visibilidad inmediata de precios impresos y facilita el uso de lectores de código de barra, eliminando fricciones en el proceso de pago. Además, la política de devoluciones es transparente y clara, contribuyendo a la confianza del cliente en las transacciones realizadas dentro de los locales.

Estrategia de localización y entrada en el mercado español

A diferencia de otros discounters que priorizan las ubicaciones de barrio, Mr. DIY selecciona estratégicamente grandes centros comerciales para sus establecimientos. Entre las localizaciones más destacadas se encuentran el centro comercial intu Xanadú y Nassica en Madrid, así como Diagonal Mar en Barcelona. Esta elección geográfica busca maximizar el flujo de visitantes y asegurar una logística de suministro eficiente, alejándose de la estrategia de pie de calle en zonas populares que han utilizado competidores anteriores.

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La entrada de la empresa en España ocurrió a principios de 2022, utilizando el territorio nacional como puerta de entrada inicial para su posterior expansión por toda Europa. El primer establecimiento se inauguró en el centro comercial Los Alfares, ubicado en Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Recientemente, la cadena ha extendido su red con la apertura de una nueva tienda en Getafe, lo que confirma su compromiso de densificar la cobertura territorial en las principales áreas metropolitanas del país durante los próximos meses.

Cifras de crecimiento y perspectivas para 2027

Según las declaraciones oficiales recogidas por Revista infoRETAIL, Antonio Rodríguez de la Paz, director de Operaciones y Retail de Mr. DIY España, ha asegurado que el enfoque se mantendrá en ubicaciones estratégicas y en un crecimiento sostenible. La meta de 300 tiendas implica una inversión anual constante, ya que con las previsiones más optimistas se habla de abrir 30 nuevos puntos de venta anualmente. Esto situaría a la cadena en una cifra de casi 60 establecimientos hacia finales de 2027, duplicando su presencia actual en un periodo relativamente corto.

Esta expansión planificada no solo busca aumentar la cuota de mercado, sino también reforzar la red de suministro y la eficiencia operativa. Los analistas del sector señalan que esta aceleración es necesaria para ganar terreno frente a competidores directos ya consolidados, como Action y Pepco. La capacidad de la multinacional para mantener precios bajos mientras escala su infraestructura física será el factor determinante para ejecutar con éxito este ambicioso plan de negocio en el mercado español.

Posicionamiento global y recepción del consumidor

A nivel mundial, Mr. DIY ha crecido durante más de dos décadas hasta convertirse en uno de los mayores minoristas de artículos para el hogar y mejoras domésticas. Su red de tiendas se expande por países como Malasia, Singapur, Tailandia, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Camboya, India y Turquía. Esta trayectoria internacional respalda la viabilidad de su modelo de negocio al demostrar que la estrategia de precios bajos y variedad puede replicarse con éxito en diversas culturas y mercados.

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La recepción por parte de los consumidores en España ha sido mayoritariamente positiva, según las reseñas en Google. Marcos García-Seco destaca el orden de las tiendas, la gran variedad de productos y la buena calidad de los artículos a precios bajos, describiendo la experiencia como muy positiva. Por su parte, Gabriela Andrea Poggio Lago resalta la belleza de los locales, la novedad de los productos y el excelente trato del personal, mencionando casos concretos donde el personal ayudó a localizar artículos específicos en otras tiendas cercanas.

Los clientes valoran especialmente la relación calidad-precio, citando ejemplos de compra como jardines verticales y otros artículos sueltos. La atención al cliente, descrita como atenta y proactiva, se presenta como un diferenciador clave frente a otras cadenas de descuento. Esta satisfacción del usuario final sugiere que Mr. DIY no solo compite mediante precios, sino también mediante la construcción de una lealtad de marca basada en la confianza y la facilidad de compra, elementos cruciales para el éxito de su expansión prevista hasta 2030.