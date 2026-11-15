Exolum registra beneficios en España al crecimiento del 8,8% en primer semestre

El Grupo Exolum aumenta sus ganancias en España al alcanzar 184,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, impulsado por la logística comercial y el transporte de hidrocarburos.

El Grupo Exolum reportó un beneficio neto de 184,2 millones de euros derivado de sus operaciones en España durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 8,8% en comparación con los 169,3 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Esta mejora financiera refleja la solidez del modelo operativo de la compañía logística líder en el mercado español, consolidando su posición ante los fluctuantes mercados energéticos globales.

Cifras clave del primer semestre 2026

Los ingresos de explotación de Exolum en España experimentaron un repunte interanual del 11,1% en la primera mitad del año, alcanzando un total de 472,8 millones de euros. Este aumento se vio impulsado principalmente por la actividad logística comercial, que incluye consignaciones de gasolinas, gasóleos y querosenos, además de servicios relacionados con fuelóleos, búnker y biocarburantes. Este segmento aportó el 55% de la facturación operativa total de la empresa durante el periodo analizado.

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Crecimiento en salidas de carburantes

Las salidas acumuladas de gasolinas y gasóleos desde el sistema de Exolum crecieron un 2,2% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo, situándose en 19,3 millones de metros cúbicos. Este crecimiento se debió al incremento en el consumo de gasolinas de primera calidad (+10,9%) y gasolinas de segunda calidad (+1,4%), que concentraron el 83% del volumen total, mientras que el gasóleo B registró un descenso del -3,1% y el gasóleo C una caída del -0,6%.

Por otro lado, las salidas de carburantes de aviación, fuelóleos e IFOs aumentaron un 1,4% interanual, hasta alcanzar los 5,3 millones de metros cúbicos. Este resultado fue posible gracias al alza del 3,6% en los combustibles de aviación, que compensó los retrocesos significativos registrados en los fuelóleos (-29,7%) y los IFOs (-8,6%), según los datos detallados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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Expansión de la flota de transporte

La actividad global de los medios de transporte propios de Exolum creció un 6,5% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar las 22,8 millones de toneladas transportadas. Se registraron subidas en oleoducto (+7,1%), buque tanque (+9,3%) y tubería (+5,7%), frente a la caída del 5,6% en el transporte por camión cisterna. Esta tendencia consolidó al oleoducto como el canal principal, representando el 90,3% del transporte primario de la compañía.

El volumen medio de productos petrolíferos custodiados se incrementó un 1,3% interanual, con los gasóleos representando el 66% del total, seguidos de los querosenos (16%) y las gasolinas (15%). Destacó especialmente el repunte del 30,7% en las existencias propias de Exolum y del 1% en las mínimas de seguridad, que supusieron el 67,3% del volumen total bajo custodia.

Inversión en sostenibilidad e infraestructura

El grupo destinó 44 millones de euros a sus operaciones en España durante el primer semestre, lo que supone una reducción del 29,4% en comparación con el mismo periodo de 2026. Esta inversión se repartió casi por igual entre inversiones comerciales, con 22,1 millones de euros (el 50,3%), y proyectos de sostenibilidad e integridad de infraestructuras, con 21,9 millones de euros (el 49,7%).

Exolum mantiene su liderazgo en la logística de hidrocarburos líquidos en España gracias a una red de 4.000 kilómetros de oleoductos, 39 instalaciones de almacenamiento con casi ocho millones de metros cúbicos de capacidad y presencia en 35 aeropuertos. Además, la compañía opera una planta de hidrógeno verde en la Comunidad de Madrid, alineándose con los objetivos de descarbonización del sector energético.

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Transformación del accionariado en 2026

La estructura accionarial de Exolum Corporation ha experimentado cambios relevantes durante 2026 y el primer semestre de este ejercicio. KKR & Co. adquirió el 19,87% del capital social, mientras que APG/Zubita Investments vendió su participación del 9,93%. Asimismo, una entidad vinculada a la familia Zubita se hizo con un 5,00% del capital social, representando el 5,03% de los derechos de voto.

A cierre del 30 de junio de 2026, el capital de la matriz del grupo quedó encabezado por CVC (a través de Servet Investments) con un 24,84% del capital, seguido de Omers (Borealis Spain Parent) con un 24,61%. Esta reestructuración refleja la confianza de los grandes fondos de inversión en el modelo de negocio de Exolum y su capacidad para generar valor en el mercado español e internacional.