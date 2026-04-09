Éxodo de Madrid: La Burbuja Inmobiliaria y la Búsqueda de una Nueva Vida en Municipios Cercanos

La subida de precios en Madrid impulsa a sus habitantes a buscar una vida mejor en municipios cercanos, atraídos por la naturaleza, el teletrabajo y una mejor calidad de vida, aunque los precios también suben.

Eliana tenía 40 años cuando el propietario de su ático en Madrid le comunicó un mensaje que le cambió la vida: el alquiler iba a aumentar de 1.075 a 1.300 euros mensuales. Era el año 2024. Hoy, la cifra ya alcanza los 1.800 euros, relata, pero ya no los paga ella.

Expulsada de Madrid por la burbuja inmobiliaria y el estrés diario, y deseosa de encontrar naturaleza, paz y una comunidad fuerte, Eliana, junto a su pareja y su hija, se mudaron a El Boalo, un municipio compuesto por tres núcleos de población que suman un total de 8.700 habitantes. “Aquí compramos un chalet adosado. En Madrid, eso habría sido impensable”, explica sobre la migración interna de Madrid, un fenómeno que afecta a personas de diversos perfiles socioeconómicos, tanto para comprar como para alquilar. Desde 2019, la población de El Boalo ha crecido en 1.262 vecinos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este caso no es aislado: aunque existen diferencias entre municipios, aquellos con menos de 2.500 habitantes han experimentado un aumento promedio del 16% en su población; mientras que los que tienen menos de 5.000 vecinos han crecido un 14%, y los que no superan los 20.000, un 11%, según estimaciones de la Comunidad de Madrid. \El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que recientemente lanzó un concurso con un presupuesto de 4,6 millones de euros para instalar cajeros automáticos en 61 pequeños municipios sin sucursales bancarias, se enorgullece de que este balance sea resultado de sus políticas. “Se busca que todos los municipios, especialmente los más pequeños, en lugar de perder población, se conviertan en el hogar de nuevos vecinos”, declaró la propia presidenta en 2024 al presentar el programa Pueblos con Vida, argumentando que se debía aprovechar el incremento de población en Madrid (que por primera vez superaba los siete millones) para redistribuirla. Sin embargo, la oposición argumenta que el auge demográfico es inseparable del aumento de los precios de la vivienda. Este es el panorama. Talamanca del Jarama, con menos de 5.000 habitantes, ha aumentado su población en 750 personas desde 2019. En Torrejón de la Calzada, que ya superó los 10.000 habitantes, el crecimiento poblacional desde entonces ha sido de 1.781 vecinos. Villalbilla se acerca a los 20.000 habitantes tras sumar 4.809. Y Tres Cantos ha ingresado en el grupo de municipios con más de 50.000 habitantes después de atraer a 6.870. \El aparente freno a la despoblación proviene de un incremento poblacional transversal, que afecta a todos los municipios: Madrid superó los 3,5 millones de habitantes; Alcalá, los 200.000; Rivas, los 100.000; Valdemoro, los 80.000; Boadilla, los 60.000... “Y eso que muchos vecinos de los pueblos no están ni siquiera empadronados, por lo que las cifras seguramente subestiman la emigración”, comenta Pablo, que en 2023 se trasladó de su piso en Madrid a una casa con jardín en Becerril de la Sierra (un pueblo que ha visto crecer su población un 18%, llegando casi a los 7.000 habitantes), donde ha observado desde su ventana la construcción de una decena de chalets en ese tiempo. “Hay mucha gente construyendo casas”, afirma, aunque aclara que su cambio de residencia no fue motivado por el precio de la vivienda, sino por la atracción de la sierra y el hartazgo de la ciudad. “Nosotros lo atribuimos principalmente a la pandemia, al precio de la vivienda y a la fibra óptica, que ha sido fundamental”, analiza Luis Guadalix, alcalde de Miraflores de la Sierra, que ha ganado 1.300 habitantes desde 2019, superando los 7.000. “En Madrid, el precio es mucho más alto”, recuerda. “Aquí ha llegado de todo: matrimonios con hijos que han convertido la vivienda de vacaciones de sus padres en su residencia habitual; familias que compran y tienen un alto poder adquisitivo, porque las casas siguen siendo caras; y latinoamericanos que alquilan pisos y habitaciones”, describe. “Estos últimos han aumentado mucho”, puntualiza. Nacho, que ahora reside en El Boalo, también considera la vivienda como “factor clave”. Pero no el único. Entre otras razones, porque en los últimos años los precios también han subido considerablemente en estos municipios, impulsados por los recién llegados. “Compramos un terreno en 2021, y fuimos construyendo la casa en autopromoción, poco a poco”, explica. “Nos encanta la naturaleza. El colegio público es excelente, con ratios mucho menores que en Madrid. El teletrabajo es un factor determinante. Y si te gustan los lugares tranquilos, la calidad de vida es mejor... pero ahora la diferencia de precios es menor”. ¿Qué ha pasado entonces? El Gobierno de Ayuso presume que este balance es producto de sus políticas, que han hecho más atractivos los pequeños municipios: asegura haber destinado 155 millones para su programa Pueblos con Vida, dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes, que incluye mejoras en calles y plazas (136 municipios y 30 millones); promoción de viviendas de alquiler asequible (35 municipios y 35 millones); y el programa de cajeros automáticos





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