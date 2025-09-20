Éxito del relevo femenino 4x100 m en Tokio 2025: Attaoui quinto en 800 m y Marta García séptima en 5.000 m

El equipo español de relevos 4x100 metros femenino clasifica para la final del Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Mohamed Attaoui finaliza quinto en 800 metros y Marta García séptima en 5.000 metros. María Vicente duodécima en heptatlón. Resumen de la participación española en diversas pruebas.

El Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 ha sido testigo de una destacada participación de atletas femeninas españolas, con resultados mixtos en diversas disciplinas. En la emocionante prueba de relevos 4x100 metros, el equipo femenino español, compuesto por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, logró clasificar para la final tras obtener un meritorio segundo puesto en su semifinal. Su tiempo de 42.

53 segundos las situó por detrás de Jamaica, pero por delante de Francia, asegurando así su presencia en la competencia por las medallas. Este logro representa un hito importante para el atletismo español, demostrando la creciente competitividad y el talento de sus atletas en el ámbito internacional. La final promete ser un evento lleno de adrenalina, donde el equipo español buscará dar lo mejor de sí para luchar por un puesto en el podio.\En otras pruebas, la participación española también dejó su huella, aunque con resultados diferentes. En la final de los 800 metros, Mohamed Attaoui, a pesar de un esfuerzo notable, finalizó en la quinta posición, mostrando un desempeño competitivo en una prueba de alta exigencia. Por otro lado, Marta García compitió en la final de los 5.000 metros, donde obtuvo un meritorio séptimo lugar. La prueba fue dominada por la etíope Beátrice Chebet, quien se impuso a sus rivales con un tiempo de 14:54.36, dejando atrás a su compatriota Faith Kipyegon y a la italiana Nadia Battocletti, quienes se alzaron con la plata y el bronce, respectivamente. Marta García, estratégicamente dosificando sus energías, logró un sprint final que le permitió mejorar su posición y alcanzar el séptimo puesto con una marca de 15:01.02. En el heptatlón, María Vicente, tras una intensa competición, finalizó en la duodécima posición, demostrando su versatilidad y esfuerzo en las siete disciplinas que componen esta exigente prueba combinada. Finalmente, el relevo femenino 4x400 metros, integrado por Eva Santidrián, Carmen Avilés, Ana Prieto y Blanca Hervás, no logró clasificar para la final, quedando fuera por tiempos al ser superadas por el equipo francés. Sin embargo, su participación es un testimonio de la dedicación y el espíritu de equipo que caracteriza al atletismo español.\En eventos individuales, se destacó la actuación de atletas en diferentes especialidades. En el lanzamiento de peso, una competidora logró alcanzar una distancia de 20.29 metros en su último intento, asegurando un lugar destacado en la competencia y superando a competidoras de renombre. En lanzamiento de jabalina femenino, la deportista logró una distancia de 65.12 metros, asegurando una medalla de oro. En el heptatlón femenino, se coronó a la estadounidense Anna Hall con 6.888 puntos, mientras que la irlandesa Kate O’Connor obtuvo la plata con 6.714 puntos. El bronce fue compartido por las estadounidenses Taliyah Brooks y la británica Katarina Johnson-Thompson, quienes empataron con 6.581 puntos. En el heptatlón, María Vicente mostró su versatilidad, destacando en salto de longitud con una marca de 6.10 metros en la jornada matutina en Japón, y culminando la segunda sesión con un lanzamiento de 44.58 metros en jabalina y una carrera de 800 metros en 2:16.80. La jornada fue un reflejo de la alta competitividad del atletismo, destacando la habilidad, preparación y determinación de las atletas participantes





rtvenoticias / 🏆 7. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Atletismo Mundial De Atletismo Tokio 2025 Relevos España

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Mohamed Attaoui enseña músculo en el Mundial de Tokio para meterse en la final de 800El español Mohamed Attaoui se ha clasificado para la final de los 800 m del Mundial de atletismo Tokio 2025 tras imponerse con autoridad en su semifinal

Leer más »

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.500.000 euros.

Leer más »

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

Leer más »

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Leer más »

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.

Leer más »

Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025: Cuándo empieza, horarios, equipos, partidos y dónde verlaEuropa se enfrenta al Resto del Mundo del 19 al 21 de septiembre en una Laver Cup con Carlos Alcaraz como protagonista.

Leer más »