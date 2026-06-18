Éxito arrollador en la venta de entradas de El Baifo Tour de Quevedo: 105.000 boletos vendidos y nuevas fechas

La venta de entradas para la gira El Baifo Tour de Quevedo colapsó las plataformas digitales, obligando a ampliar fechas en Madrid y Barcelona. Con 105.000 localidades agotadas, el cantante canario demuestra su imparable popularidad tras su regreso a los escenarios.

El cantante canario Quevedo ha vivido un jueves histórico con la apertura de la venta de entradas para su esperada gira El Baifo Tour , que arrancará en 2027.

A las 12:00 del mediodía (hora peninsular), miles de usuarios intentaron acceder simultáneamente a la plataforma de venta, provocando una avalancha digital que colapsó el sistema durante varios minutos. La demanda fue tan abrumadora que el equipo del artista se vio obligado a ampliar fechas en Madrid y Barcelona, las dos ciudades que acogerán los conciertos, hasta alcanzar un total de 105.000 entradas disponibles, todas ellas vendidas en cuestión de horas.

Este fenómeno no solo confirma el tirón del artista isleño, sino que consolida una tendencia que ya venían señalando plataformas como Spotify y YouTube: su salto a los grandes recintos era cuestión de tiempo, pero la velocidad con la que se han agotado las localidades ha sorprendido incluso a su propio equipo. La gira, que comienza en 2027, se presenta como un proyecto de gran formato, con una producción renovada y un concepto visual inspirado en la identidad isleña del artista.

Según adelantó RTVC, el nombre del tour -un guiño a su tierra- ha sido mantenido por Quevedo como parte de su narrativa personal. La elección de Madrid y Barcelona como sedes principales responde a la capacidad de ambos mercados para absorber grandes volúmenes de público, pero también a la intención del cantante de ofrecer una experiencia más amplia que un único concierto multitudinario.

El éxito de la venta ha generado además un notable movimiento en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron capturas de pantalla de las colas virtuales, que superaron los 100.000 usuarios en algunos momentos. Para muchos fans, la ampliación de fechas fue un alivio, ya que la demanda inicial dejó fuera a buena parte del público que intentó comprar entradas en la primera oleada.

Quevedo lanzó El Baifo, su tercer álbum de estudio, en 2024, y obtuvo una gran acogida en las plataformas digitales, posicionándose como uno de los discos más escuchados del panorama nacional. Sin embargo, el artista se apartó temporalmente de la música ese mismo año, anunciando que necesitaba un periodo de descanso tras un ascenso meteórico y una exposición mediática constante.

Durante ese tiempo redujo su actividad pública y dejó de publicar nuevos proyectos, una pausa que generó incertidumbre entre sus seguidores y que hizo aún más significativo su regreso. Su vuelta a los escenarios, primero con colaboraciones puntuales y ahora con una gira de gran escala, ha sido recibida como una confirmación de que el artista retoma su carrera con fuerza renovada.

El éxito de la venta se enmarca además en un momento especialmente sólido para la música urbana española, que en los últimos años ha consolidado una presencia dominante en plataformas y en los grandes festivales. Quevedo, junto a otros artistas de su generación, ha contribuido a expandir el género más allá de las fronteras nacionales, situándose entre los nombres con mayor proyección internacional.

Con 105.000 entradas vendidas y un lleno absoluto asegurado, El Baifo Tour promete ser uno de los eventos musicales más destacados de 2027





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