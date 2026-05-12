Exgerente del CNIO cuestiona las imputaciones y sostiene que no ha recibido ninguna notificación relacionada con una investigación en curso.

Juan Arroyo, exgerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha rechazado las imputaciones que se le han vertido y sostiene que no ha recibido ninguna notificación vinculada a una investigación en curso. En su opinión, la crisis en el CNIO se debe al desajuste en la gestión de una entidad asociada al centro llamada CNIO Arte.

El exgerente del CNIO , Juan Arroyo, ha vuelto a dar su punto de vista en cuanto a la crisis que afecta al instituto desde hace años.

Arroyo asegura que no ha sido responsable de la debacle económica y cuestiona la imparcialidad de las imputaciones que se le han vertido. Además, recalca que ninguna investigación ha sido notificada por parte de ningún órgano judicial y cuestiona la imparcialidad de las imputaciones que le han puesto. En su opinión, el origen del conflicto reside en CNIO Arte, una entidad que promocionaba el centro y que se acusaba de haber dedicado fondos no destinados a investigación





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