Exfiscal sugiere que Luigi Mangione podría alegar inmunidad por razones de salud mental

Una exfiscal sugirió que Luigi Mangione, arrestado por el asesinato de un ejecutivo del sector de los seguros de salud, podría alegar inmunidad por razones de salud mental. La abogada Karen Friedman Agnifilo, exanalista legal de CNN, afirmó que la evidencia de que hizo lo que hizo será tan contundente.

CNN — Al día siguiente de que Luigi Mangione fuera arrestado en relación con el asesinato, en diciembre de 2024, de un ejecutivo del sector de los seguros de salud , una exfiscal sugirió que su mejor defensa podría ser alegar algún tipo de inmunidad por razones de salud mental.

"Podría existir una defensa de no culpabilidad por razón de insanidad que estén considerando, porque la evidencia de que hizo lo que hizo será tan contundente", dijo la abogada Karen Friedman Agnifilo, entonces analista legal de CNN, a Anderson Cooper. "Estamos hablando de alguien que fue el mejor estudiante de su promoción, brillante durante toda su vida, que proviene de una gran familia. Quiero decir, algo cambió, ¿verdad? Algo cambió de manera significativa", afirmó





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