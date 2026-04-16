Exempleada de Thomson Reuters demanda a la empresa por despido tras denunciar uso de tecnología para deportaciones

Una exempleada de Thomson Reuters ha presentado una demanda contra la compañía, alegando despido improcedente por expresar preocupaciones sobre cómo las autoridades de inmigración de EE. UU. utilizan su tecnología. Paralelamente, accionistas han solicitado una evaluación de derechos humanos sobre el uso de herramientas de vigilancia por parte del gobierno, reflejando la creciente oposición a las políticas de deportación agresivas.

Una exempleada de la multinacional de información financiera y legal Thomson Reuters ha decidido emprezar acciones legales contra su antigua empleadora, amparándose en la ley de protección a denunciantes . La demanda se fundamenta en la alegación de que fue despedida de manera ilegal por manifestar su preocupación acerca del uso que las autoridades de inmigración estadounidenses, específicamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), hacen de la tecnología proporcionada por la compañía. Este suceso ocurre en un contexto de creciente escrutinio hacia las empresas que suministran herramientas de vigilancia al gobierno de los Estados Unidos para respaldar políticas de deportación consideradas agresivas, las cuales enfrentan un rechazo cada vez mayor por parte del electorado estadounidense.

La exempleada, identificada como Billie Little, quien se desempeñaba como editora senior en la división de comentarios jurídicos de Thomson Reuters, presentó la demanda ante un tribunal federal en Oregón. Según los detalles del documento legal, Little creía firmemente que Thomson Reuters estaba compartiendo datos de maneras que infringían la ley, y que la compañía podría estar facilitando o contribuyendo deliberadamente a conductas ilícitas por parte del ICE. Su preocupación se intensificó tras la llamada Operación Metro Surge en Minneapolis, un evento que culminó trágicamente con la muerte de dos personas a manos de agentes de inmigración, Renée Good y Alex Pretti. En respuesta a esta situación y a la aparente contradicción con los principios de confianza que la empresa proclama, Little impulsó la creación de un comité interno con el objetivo de restaurar la confianza dentro de la organización. Asimismo, redactó una carta abierta, suscrita por empleados de diversas áreas de la empresa, en la que exponía sus inquietudes.

La demanda detalla que Little fue despedida por Thomson Reuters el 20 de marzo bajo la premisa de supuestas infracciones no especificadas al código de conducta de la empresa, justo cuando las noticias sobre su carta abierta comenzaban a filtrarse a los medios de comunicación. La exempleada solicita a su antigua empleadora la reincorporación a su puesto, el pago de los salarios que ha dejado de percibir desde su despido y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Thomson Reuters, por su parte, ha emitido un comunicado oficial en el que declara que se toman muy en serio las inquietudes de sus empleados y que existen canales establecidos para que el personal pueda plantear sus preocupaciones. Sin embargo, la compañía rechaza categóricamente las acusaciones vertidas en la demanda y ha manifestado su intención de defenderse enérgicamente.

La herramienta en cuestión, conocida como Clear, es una plataforma de investigación que recopila un vasto volumen de información proveniente de múltiples fuentes, tanto públicas como comerciales. Entre los datos que puede albergar se encuentran facturas de servicios públicos, registros de vehículos, informes crediticios, entre otros numerosos conjuntos de datos. Un contrato renovado en mayo de 2025 entre Thomson Reuters y el ICE, con un valor de 4.8 millones de dólares, estipula una suscripción a datos de investigación policial que incluye información de lectores de matrículas de vehículos. Este aspecto ha cobrado especial relevancia a raíz de investigaciones previas y sentencias judiciales. En una demanda reciente en Maine, un juez federal dictaminó que los agentes del ICE empleaban una aplicación móvil para escanear matrículas y rastrear avistamientos previos de vehículos en una red nacional de cámaras. En un caso similar en Oregón, un magistrado señaló que los agentes del ICE realizaban cotejos aleatorios de matrículas de vehículos en circulación para determinar si el propietario registrado se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos. Es importante destacar que varios estados prohíben explícitamente el uso de datos de registro de vehículos con fines migratorios.

El acuerdo de usuario para los datos de terceros de Clear, en la sección referente a registros de vehículos, especifica que tales datos no pueden ser utilizados para la aplicación de la ley en materia de inmigración. El documento de la demanda también hace referencia a la aplicación Mobile Companion, mencionada en el caso de Maine, la cual, según se indica, está sujeta a términos de servicio independientes de su proveedor, Motorola. Sarah Lamdan, investigadora especializada en privacidad y autora de Data Cartels, ha expresado su incertidumbre sobre quién es responsable de hacer cumplir estas medidas de seguridad y garantizar el cumplimiento por parte de los clientes.

La controversia se ha extendido más allá del ámbito judicial, alcanzando a los accionistas de Thomson Reuters. El Sindicato General de Empleados de Columbia Británica, que ostenta una participación en la compañía, presentó el miércoles una resolución de accionistas. Esta resolución, que se discutirá en la junta general anual de la empresa en junio, manifiesta preocupación por el uso que el ICE y otras fuerzas del orden hacen de los productos de Thomson Reuters. En concreto, la propuesta solicita a la compañía que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de derechos humanos sobre estas prácticas. Este movimiento por parte de los accionistas subraya la creciente indignación y el escrutinio público y corporativo que enfrentan las empresas implicadas en el suministro de tecnología de vigilancia para el gobierno de los Estados Unidos, especialmente cuando esta tecnología se asocia con políticas de inmigración controvertidas y agresivas.

La demanda de Billie Little se suma a una tendencia de acciones legales y presión pública que buscan una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de datos y tecnología por parte de las agencias gubernamentales y las empresas que las apoyan. La investigación del Financial Times en diciembre ya había puesto de manifiesto cómo el ICE ha reutilizado tecnologías previamente empleadas en investigaciones criminales para sus labores de control migratorio, lo que pone de relieve la complejidad de estos temas y la interconexión entre diferentes ámbitos de la aplicación de la ley y la vigilancia. La postura de Thomson Reuters, defendiéndose enérgicamente y afirmando contar con sólidas medidas de seguridad, contrasta con las alegaciones de la exempleada y las preocupaciones de los accionistas, creando un escenario de conflicto que probablemente se desarrollará en los tribunales y en el ámbito público en los próximos meses. La batalla legal de Billie Little no solo busca justicia individual, sino que también refleja un debate más amplio sobre la ética y las implicaciones de la tecnología en la sociedad, especialmente en lo que respecta a los derechos civiles y las políticas de inmigración en Estados Unidos.





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