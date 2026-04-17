Exconcejala de Móstoles presenta querella por acoso sexual y laboral contra el alcalde y el PP

Una exedil del Partido Popular en Móstoles ha formalizado una querella judicial contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra su propio partido, dos meses después de que saliera a la luz pública una presunta trama de acoso laboral y sexual. La denuncia, respaldada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, narra un extenso periodo de supuestas proposiciones indebidas y hostigamiento profesional por parte del primer edil, que se habrían intensificado tras el rechazo de la denunciante a mantener una relación de índole sexual.

Dos meses después de que este diario revelara la presunta situación de acoso laboral y sexual que sufría por parte del alcalde de Móstoles , Manuel Bautista , una exconcejala popular de la localidad madrileña presentó una querella formal contra él y contra el Partido Popular el pasado 16 de febrero.

La denuncia, inicialmente presentada ante los juzgados de instancia de Móstoles, fue posteriormente remitida a un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, lo que evidencia la gravedad de los hechos expuestos por la denunciante. La Fiscalía, tras examinar la querella, solicitó el 9 de marzo al juzgado que se impulsara el proceso y se iniciaran diligencias informativas, un paso crucial para la investigación, aunque hasta la fecha el órgano judicial aún no ha emitido una resolución al respecto. La querella, redactada por el reconocido abogado Antonio Suárez-Valdés, quien ha gestionado casos de acoso de gran repercusión como el de la militar Zaida Cantera, detalla en primera persona el calvario vivido por la exedil. La relación con Bautista, según el relato, se remonta al otoño de 2022, cuando ella, directora de instituto y afiliada al PP desde 2010 pero sin experiencia política activa hasta entonces, decidió sumarse a la campaña electoral del alcalde. La colaboración inicial evolucionó hacia una situación de hostigamiento que, según la denunciante, comenzó con proposiciones indebidas en un vehículo y derivó en un severo acoso laboral. "A partir de mi rotunda negativa a mantener una relación de tipo sexual con Manuel (...) este pasa a la persecución, discriminación e invisibilización profesional y comienza a aislarme", se lee en el contundente escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este documento ofrece un testimonio cronológico de los meses de presunto acoso. Según el relato de la exconcejala, en septiembre de 2022, ante la inminente campaña electoral municipal, Manuel Bautista le propuso colaborar en la creación del equipo de su candidatura a la alcaldía de Móstoles. Ella aceptó de inmediato, implicándose de lleno en todos los actos, mesas informativas y eventos. En noviembre, Bautista la nombró jefa adjunta de campaña y miembro del Comité Ejecutivo, asignándole además la responsabilidad del área socio-sanitaria y de dos de los cinco distritos de la ciudad. Durante la conformación de la lista electoral, Bautista, mostrando una supuesta alta satisfacción con su desempeño, le propuso ocupar el número dos, argumentando la necesidad de una bicefalia y de alguien con experiencia en gestión para acompañarle en el proyecto de gobierno. Al integrarse en la lista y en el equipo de campaña, comenzó a compartir trayectos habituales en coche con Bautista para asistir a reuniones y actos del partido. Fue durante estos desplazamientos, en la mayoría de las ocasiones compartiendo el vehículo a solas, cuando Manuel Bautista empezó a hacerle insinuaciones de carácter sexual. A pesar de mantener una relación cordial y de trato diario cercano, la exedil tuvo que rechazar en dos ocasiones, durante los mencionados viajes en coche, cualquier tipo de relación afectiva que excediera lo profesional, recordándole explícitamente que estaba casada y tenía dos hijos pequeños. La situación escaló el 23 de marzo de 2023, tras un viaje de seis días a Roma con alumnos de su instituto. Al regresar, Bautista le pidió que lo recogiera en su coche para asistir a un acto esa misma tarde. Durante el trayecto, tras ponerla al día de los acontecimientos de los días previos, Bautista le expresó que la había echado de menos y que la rutina de actos y reuniones era agotadora, añadiendo, con la mirada fija y acercándose a ella, que necesitaban "buscar algún hueco de tranquilidad juntos", sugiriendo la posibilidad de "pasar una tarde juntos fuera del entorno laboral y tener algo más fuera del trabajo". La exedil interpretó estas palabras como una clara solicitud de relaciones sexuales y de pareja, quedándose sumamente impactada, ya que, a pesar de la buena relación profesional, nunca antes había recibido una propuesta tan directa y en un espacio tan íntimo. Ante la insistencia de Bautista, quien le instó a "pensárselo porque hay tiempo para todo" y rio tras su comentario, ella intentó restarle importancia haciendo como que se lo tomaba a broma, alegando la cercanía de las elecciones de mayo. A pesar de su intento de desviar la conversación, la sensación de incomodidad se intensificó, culminando en un nuevo encuentro fortuito en el coche, solos ambos, el 26 de marzo de 2023, para acudir a otro evento del partido





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