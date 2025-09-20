Excomandante israelí se rebela contra el genocidio en Gaza: Un testimonio de disidencia interna

Tuly Flint, excomandante del Ejército israelí, relata su transformación desde partícipe de la ocupación de Palestina hasta defensor de la paz. Su testimonio expone la brutalidad en Gaza y la creciente oposición interna contra las políticas del gobierno israelí. Una historia de arrepentimiento, renuncia y expulsión del ejército por defender la paz y la justicia.

En Israel, la creciente brutalidad en la ocupación de Palestina y el desarrollo de la guerra en Gaza están generando una ola de disidencia interna. Un ejemplo paradigmático es Tuly Flint , un excomandante del Ejército israelí que, tras haber sido partícipe de la ocupación durante años, ahora se rebela abiertamente contra las acciones del gobierno y el ejército.

Flint, quien se unió al Ejército en 1985 y llegó a liderar un grupo de 117 soldados, ha decidido romper el silencio y compartir sus experiencias con la esperanza de generar un cambio, incluso boicoteando, desde adentro, al primer ministro Benjamin Netanyahu. Su transformación es significativa: desde ejecutar órdenes que implicaban la demolición de casas, detenciones nocturnas y la intimidación de civiles, hasta convertirse en un ferviente defensor de la paz y la justicia. Flint describe su experiencia como la de un sistema que buscaba borrar la identidad palestina, incluyendo la prohibición de la palabra Palestina, y confiesa haber participado en acciones que ahora considera moralmente inaceptables. Sus declaraciones detallan un contexto de violencia y opresión sistemática, incluyendo el relato de incidentes como el disparo a personas que arrojaban piedras. Flint destaca que la situación actual en Gaza ha sobrepasado todos los límites, lo que le ha impulsado a denunciar públicamente lo que considera atrocidades. Su postura se basa en la convicción de que la verdadera lealtad a la patria reside en la oposición a las políticas que socavan los principios humanitarios. Flint también relata cómo llegó a sellar cuevas en las montañas por considerarlas una amenaza, pero posteriormente, en un gesto de reconciliación, las abrió junto a los habitantes del pueblo. Esta dualidad entre el pasado y el presente, entre la obediencia y la disidencia, marca la complejidad de su trayectoria. \El cambio radical en la vida de Flint ocurrió después del ataque terrorista del 7 de octubre. Tras ser llamado a filas nuevamente, se vio obligado a reconsiderar su postura. Forma parte de la organización Combatientes por la Paz, donde entabló amistad con palestinos a los que les dolió especialmente su regreso al Ejército. La tensión interna lo llevó a ejercer como terapeuta de soldados, muchos de los cuales le habían golpeado y detenido por protestar contra los asentamientos ilegales en Cisjordania. Esta experiencia fue clave para confirmar su convicción de que la situación se estaba deteriorando rápidamente, y que la respuesta militar israelí a la crisis estaba marcada por la brutalidad y la equivocación. Este punto de inflexión lo llevó a renunciar a su puesto, una decisión que marcó su definitiva separación del Ejército israelí. En su nueva función, Flint ha sido testigo de las consecuencias de la guerra en la salud mental de los soldados, y ha escuchado testimonios sobre insomnio, violencia y destrucción en Gaza. \La postura crítica de Flint culminó con la firma de dos cartas exigiendo el fin de la guerra y llamando al boicot. Su respuesta fue la expulsión definitiva del Ejército. Un oficial de alto rango, a pesar de reconocer su acuerdo con sus ideas, le informó que no sería llamado nuevamente, ya que su oposición a la guerra iba en contra del espíritu del Ejército. Esta decisión evidencia la intolerancia hacia la disidencia interna en las filas militares israelíes. Tras ser expulsado, Flint continúa su labor como terapeuta, ayudando a soldados traumatizados por las barbaridades que han presenciado. La situación es tal que se ve obligado a cortar abruptamente la entrevista. El caso de Tuly Flint es un ejemplo de la creciente oposición interna en Israel, y refleja la búsqueda de una solución pacífica y justa al conflicto palestino-israelí. Su testimonio pone de manifiesto las consecuencias humanas de la ocupación y la guerra, y destaca la importancia de la empatía y la reconciliación en la búsqueda de la paz. Su historia es un poderoso recordatorio de que la conciencia y la moral pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles





