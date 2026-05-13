Exclusiva: MVT sigue investigación policial para detener a estafador del 'hijo en apuros'

MVT ha podido seguir, en exclusiva, la investigación realizada por la UDEF de la Policía Nacional para conseguir la detención de un estafador que usaba la técnica 'del hijo en apuros'. La investigación comenzó cuando el estafador llamó a una persona mayor para anunciar que un familiar necesitaba una operación y le exigió dinero en efectivo y de manera urgente.

Este miércoles, en MVT hemos podido seguir, paso a paso y en exclusiva, la investigación realizada por la UDEF de la Policía Nacional para conseguir la detención de un estafador que usaba la técnica 'del hijo en apuros'.

Llamaba a personas mayores para anunciarles que un familiar necesitaba una operación. A cambio, les exigía dinero en efectivo y de manera urgente. MVT ha podido vivir junto a la policía desde el inicio del operativo de vigilancia, hasta el final: la detención del estafador para acabar con esta delincuencia organizada





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Estafador Técnica Del Hijo En Apuros Investigación Policial Detención Delincuencia Organizada

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