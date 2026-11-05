Exceso de azúcar en deportistas: señales clave y riesgos ocultos

Descubre los síntomas de un consumo excesivo de azúcares añadidos en deportistas. Aprende a identificar riesgos en bebidas, geles y productos etiquetados sin azúcar para mejorar tu salud.

Un consumo excesivo de azúcares añadidos representa un riesgo silencioso para muchos deportistas populares que, a pesar de entrenar y consumir frutas, ignoran las fuentes ocultas de carbohidratos simples en su dieta diaria. Este fenómeno es particularmente relevante en el contexto de la nutrición deportiva, donde productos como las bebidas isotónicas, los geles energéticos y las barritas se consumen habitualmente sin una evaluación adecuada de su impacto metabólico total.

¿Cómo identificar un exceso de azúcares añadidos?

La doctora en Ciencias Biológicas y profesora de Nutrición Deportiva señala que, aunque cada elección individual puede parecer inocua, la acumulación diaria supera con frecuencia las recomendaciones oficiales de salud pública. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares añadidos constituyan menos del 10 % de la energía diaria total, y reducir esta cifra por debajo del 5 % puede aportar beneficios adicionales para la salud metabólica. Sin embargo, muchos atletas no distinguen claramente entre los azúcares presentes naturalmente en una pieza de fruta entera y los azúcares añadidos que provienen de suplementos o bebidas procesadas.

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Es fundamental revisar los hábitos de hidratación y los tentempiés intermedios, ya que el azúcar puede acumularse en bebidas, endulzantes y productos "sin azúcar" que contienen maltodextrina u otros hidratos de carbono útiles para el esfuerzo. Una etiqueta puede indicar pocos "azúcares" en su listado nutricional principal, pero ocultar una alta carga de carbohidratos rápidos que afectan la respuesta glucémica del deportista.

Estrategias de hidratación y carbohidratos durante el ejercicio

La ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio físico debe adaptarse a la duración e intensidad de la actividad, ya que las necesidades varían significativamente entre el ejercicio recreativo y el de alto rendimiento. Para sesiones largas, una bebida con hidratos puede ser útil para mantener el rendimiento, pero para hidratarse durante una jornada ordinaria, trabajando o estudiando, añadir bebidas deportivas puede ser una fuente innecesaria de calorías vacías y azúcar.

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En el deporte de élite, es habitual controlar la ingesta de carbohidratos mientras se realiza actividad física, alcanzando valores de referencia de 60 a 90 gramos de hidratos por hora para eventos prolongados. Ciclistas, maratonianos y triatletas entrenados pueden llegar a ingerir entre 90 y 120 gramos por hora, mientras que cifras mayores, como 180 gramos por hora, requieren una estrategia individualizada y no constituyen una recomendación generalizada para todos los practicantes de deporte.

La revisión de estas estrategias comienza cuando el uso de geles o bebidas azucaradas se convierte en una costumbre automática para sesiones que no requieren dicho combustible. Situar los geles dentro de estrategias para esfuerzos prolongados y adaptar la cantidad a la duración, la intensidad y la tolerancia digestiva es esencial para evitar un consumo excesivo que no aporta beneficios y solo añade carga metabólica.

Riesgos para la salud bucodental y el tracto digestivo

La frecuencia con la que se consume azúcar durante el día tiene un impacto directo en la salud bucodental, ya que sorber bebidas azucaradas durante horas o repetir geles expone los dientes tanto al azúcar como a la acidez presente en muchos suplementos. Si se nota sensibilidad dental o aparecen caries, es necesario pedir una revisión dental y examinar cómo se distribuyen estos productos a lo largo del día.

Los profesionales aconsejan reducir el tiempo de contacto del gel con los dientes y enjuagarse con agua después de su ingesta, siempre que esto sea compatible con el plan deportivo. Además, las molestias digestivas, como la diarrea, pueden indicar que la mezcla de hidratos es demasiado concentrada, contiene demasiada fructosa que el deportista no tolera, o que la cantidad total de hidratos por hora es excesiva.

Tener diarrea no demuestra necesariamente que la microbiota esté alterada permanentemente ni que se haya consumido demasiado azúcar, pero sí indica que merece la pena ajustar la pauta antes de competir. Si las molestias digestivas se vuelven crónicas, el deportista debe acudir a un médico especialista y realizarse un test de microbiota si hay indicios de disbiosis intestinal.

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Síntomas cutáneos, metabólicos y consultas médicas necesarias

Algunas personas observan un aumento del acné cuando su alimentación tiene una carga glucémica elevada, lo que puede ser un síntoma de una dieta con exceso de azúcares. También pueden aparecer problemas en la piel, sequedad y picores, aunque la relación no es igual para todo el mundo y puede confundirse con otras causas como el sudor, el roce o la dermatitis.

La candidiasis, una infección fúngica que puede ser genital o aparecer en los pliegues de la piel y en la boca, también puede relacionarse con un alto consumo de azúcares. Es crucial acudir al médico y a especialistas como dermatólogos, ginecólogos o dentistas para descartar otras causas como infecciones o alergias, ya que los picores pueden originarse por múltiples factores.

Algunos individuos relacionan los dolores de cabeza con un exceso anterior de productos dulces. Si a estos dolores se suman sed intensa, necesidad frecuente de orinar, visión borrosa o cansancio inusual, es imperative consultar para valorar la glucosa en sangre, ya que estos son signos clásicos de alteraciones metabólicas que requieren atención médica inmediata.

Las encías sangrantes también pueden ser una señal de alerta, aunque esta sintomatología puede relacionarse con problemas de higiene, medicamentos, infecciones respiratorias o indigestión, entre otras causas. Si el sangrado no desaparece o no se encuentra una explicación clara en el estilo de vida, es necesario consultar con un profesional sanitario o dental para un diagnóstico preciso y evitar complicaciones a largo plazo.