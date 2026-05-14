Ex hijo del ex president de la Generalitat Jordi Pujol no utiliza su derecho a la última palabra

Ninguno de los siete hijos del ex president de la Generalitat Jordi Pujol ha querido este jueves hacer uso de su derecho a la última palabra. Así lo han ido comunicando, uno a uno, Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer después de que las últimas defensas terminaran de exponer al tribunal sus informes finales pidiendo la absolución.

Ninguno de los siete hijos del ex president de la Generalitat Jordi Pujol ha querido este jueves hacer uso de su derecho a la última palabra .

Así lo han ido comunicando, uno a uno, Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer después de que las últimas defensas terminaran de exponer al tribunal sus informes finales pidiendo la absolución. Bueno, pues visto para sentencia, ha concluido con una amplia sonrisa el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada. Daba así por concluida una vista oral que arrancó el pasado noviembre, casi seis meses de sesiones que no han hecho cambiar el parecer de acusaciones y defensas.

La modificación más relevante fue apartar de la causa definitivamente al ex president debido a que sus facultades mentales no le permitían ejercer la defensa. Lo mismo había sucedido en la fase de investigación con su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida. El pasado lunes, Anticorrupción hizo definitivas las peticiones de condena con las que provisionalmente había llegado al inicio de la vista oral.

El fiscal Fernando Bermejo reclama 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex president y principal acusado. Le atribuye los delitos de dirección de una asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, cinco fraudes fiscales y frustración de la ejecución (por haberse desprendido de bienes que debían servir para cumplir con la Justicia).

Los otros seis hijos de Jordi Pujol también afrontan penas que van desde un mínimo de ocho hasta un máximo de 14 años. A todos los considera el Ministerio Público integrantes de la asociación ilícita, a lo que se añade blanqueo y, en algún caso, fraude fiscal. La ex mujer de Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, se lleva la segunda acusación más elevada: 17 años.

Para los nueve empresarios sentados en el banquillo -un décimo falleció iniciado el juicio-, la petición del fiscal es de cinco años, por los delitos de blanqueo y falsedad documental. Han renunciado, como los Pujol, a enviar un último mensaje al tribunal. También la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda, ejerce la acusación y reclama penas elevadas para los 16 acusados.

Las defensas de los Pujol alegan que el origen de sus fondos ocultos en Andorra, destapados por EL MUNDO en 2015, es la herencia que les dejó su abuelo Florenci, 'aterrado' de que la familia sufriera una persecución política. Añaden que ninguna de las operaciones empresariales sobre las que supuestamente cobraron mordidas gracias a la influencia política del padre se ha demostrado irregular.

No hay tampoco prueba de que blanquearon fondos, porque la deixa del abuelo era opaca y opaca se mantuvo. A eso añaden que la causa tiene su origen en las informaciones de este diario, que se habrían obtenido por la 'policía patriótica' de forma ilícita, coaccionando a los bancos andorranos, lo que debe conllevar la nulidad de toda la investigación





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