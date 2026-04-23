Ex Gerente del PSOE Defiende la Transparencia en la Gestión de Fondos

Mariano Moreno Pavón, ex gerente del PSOE, testificó ante el Tribunal Supremo para aclarar la gestión de fondos del partido, negando el uso de billetes de alta denominación y defendiendo la legalidad de la contabilidad. La defensa de Koldo García cuestionó la transparencia de los gastos, presentando hojas de liquidación sin fecha ni concepto.

El ex gerente del PSOE , Mariano Moreno Pavón , compareció ante el Tribunal Supremo para defender la transparencia en la gestión de fondos del partido. Su objetivo era clarificar que la única caja de fondos de Ferraz se utilizaba exclusivamente para cubrir gastos de dirigentes, siempre y cuando estuvieran debidamente justificados con tiques o comprobantes de pago.

Esta declaración se produjo tras una primera comparecencia que no convenció al magistrado Leopoldo Puente, lo que llevó a la apertura de una investigación separada sobre las finanzas del PSOE por posible blanqueo de capitales. Moreno Pavón comenzó detallando las normas contables del partido, enfatizando que la caja se abastecía de ingresos de la cuenta de funcionamiento y que las solicitudes de efectivo se realizaban sin incluir billetes de alta denominación como los de 500, 200 o 100 euros.

Negó categóricamente la distribución de estos billetes, conocidos coloquialmente como 'txistorras', 'coles' y 'lechugas', tal como sugiere un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se investiga en la Audiencia Nacional. El ex gerente insistió en que la contabilidad del PSOE se ajustaba a la legalidad, con la mayoría de los pagos realizados por transferencia bancaria.

Reconoció el uso de efectivo, pero en una proporción muy pequeña, estimando que el 99,4% de los pagos se efectuaban por transferencia. La caja de efectivo se utilizaba para gastos previamente anticipados en tres categorías específicas: viajes, gastos de representación y gastos de actividad. Los ingresos de la caja provenían casi en su totalidad de las dotaciones del PSOE, con excepciones menores como la venta de merchandising.

Moreno Pavón también afirmó que el ex ministro Ábalos autorizaba todos los gastos imputados a la Secretaría de Organización del PSOE. La tensión en el interrogatorio aumentó cuando la defensa de Koldo García, representada por la abogada Leticia de la Hoz, solicitó la presentación de hojas de liquidación de gastos firmadas por su cliente pero carentes de fecha y concepto, y que no habían sido aportadas al Tribunal de Cuentas.

La abogada cuestionó la coherencia entre la declaración de Moreno Pavón y estas hojas de gasto, sugiriendo la posibilidad de gastos no contabilizados. A pesar de las insistencias de la defensa, el ex gerente mantuvo su versión, afirmando que los asientos contables enviados al Tribunal de Cuentas incluían todas las liquidaciones.

El debate se extendió al monto que Koldo García podía manejar como gastos del área de Organización del PSOE, con la defensa cifrándolo en 127.000 euros anuales, mientras que Moreno Pavón insistió en que el control era exclusivo de Ábalos. La defensa de Koldo García argumentó que, en la práctica, era su cliente quien gestionaba los gastos de todo el departamento.

La comparecencia de Moreno Pavón se convirtió en un punto crucial en la investigación, buscando esclarecer las finanzas del PSOE y determinar si existieron irregularidades en la gestión de fondos públicos. La defensa de Koldo García intentó socavar la credibilidad del testimonio del ex gerente, presentando pruebas que sugerían la existencia de gastos no declarados y la falta de transparencia en la contabilidad del partido.

El Tribunal Supremo deberá analizar cuidadosamente las pruebas presentadas y las declaraciones de los testigos para determinar la verdad de los hechos y tomar una decisión justa. La investigación continúa abierta, y se esperan nuevas comparecencias y pruebas en los próximos meses. El caso ha generado una gran atención mediática y política, y sus resultados podrían tener importantes consecuencias para el PSOE y sus dirigentes.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y en la gestión de los fondos públicos. Este caso pone de manifiesto la importancia de establecer mecanismos de control y supervisión eficaces para prevenir la corrupción y garantizar la legalidad en la gestión de los recursos públicos.

La sociedad exige a sus representantes políticos un comportamiento ético y responsable, y espera que se investiguen y sancionen las irregularidades que puedan cometerse. La lucha contra la corrupción es un desafío constante que requiere el compromiso de todos los actores sociales, incluyendo los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son herramientas esenciales para fortalecer la democracia y garantizar el buen gobierno





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