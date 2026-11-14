Evolución humana en Marte: cambios físicos y reproductivos en colonias espaciales

Scott Solomon analiza cómo la baja gravedad, la radiación y la escasez de recursos en Marte podrían alterar la biología, la reproducción y la evolución de los futuros colonos humanos en el espacio.

El biólogo Scott Solomon plantea que vivir en colonias fuera de la Tierra podría cambiar incluso la trayectoria evolutiva de los seres humanos y su organismo. Marte sigue siendo un sueño todavía inalcanzable, especialmente si de lo que se trata es de quedarse a vivir allí y establecer una colonia permanente. Convertirse en marciano: cómo vivir en el espacio cambiará nuestros cuerpos y mentes, Solomon profundiza en todo lo que supondría una colonia humana más allá de la Tierra, no solo como civilización, sino también las implicaciones que esto tendría para el.

Impacto de la gravedad y radiación marciana

El biólogo explica que el ser humano actual ha sido fruto de millones de años de selección natural, cuya. El cuerpo y todo el sistema que lo conforma está adaptado a la atmósfera, la gravedad, el entorno de radiación y los ciclos de luz y oscuridad, por ello opina que si se abandonara el planeta Tierra de forma permanente, la trayectoria evolutiva tomaría un rumbo completamente distinto. En el caso de Marte, los humanos tendrían que enfrentarse a una gravedad que es solo el 38% de la terrestre, una mayor exposición a la radiación y a la ausencia casi total de ecosistemas microbianos que han dado forma al sistema inmunitario desde mucho antes de que existiera la especie.

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Para Solomon, este tipo de condiciones podrían llegar atras el paso de varias generaciones: "Los animales en las islas -y, en mi opinión, los planetas no son más que islas gigantes en el cielo- a menudo experimentan cambios en su tamaño a lo largo del tiempo evolutivo. Según apunta, "en un asentamiento espacial, es probable que los recursos sean algo limitados. Un individuo de menor tamaño requiere menos recursos -menos agua, menos comida, menos aire y menos espacio-, por lo que, especialmente durante los primeros años de un asentamiento", ha apuntado., algo que perjudicaría especialmente a los niños."

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Adaptaciones esqueléticas y reproductivas

"Si el esqueleto y los músculos se forman en un entorno de baja gravedad, existe la posibilidad de que no se desarrollen de manera adecuada", indica Solomon. Con un cuerpo más debilitado, la forma de nacer también sería diferente y el parto tendría que realizarse por cesárea. "Se plantea un escenario interesante: si todos los partos se realizan por cesárea,por la necesidad de pasar a través del canal de parto -una restricción que ha estado presente a lo largo de toda la evolución humana-. A medida que nuestros ancestros evolucionaban, tanto el cerebro como la cabeza aumentaron de tamaño; sin embargo, existía un límite máximo, ya que la cabeza debía poder atravesar el canal de parto. Si esa limitación desaparece, las cabezas podrían, que en la Tierra actúa como un escudo vital al absorber la radiación ultravioleta nociva, podría verse también alterado por la radiación marciana, mucho más elevada que la de nuestro planeta."

Cambios en pigmentación y barreras técnicas

"Un escenario posible es que los pigmentos evolucionen para oscurecer nuestra piel, o que surjan nuevos pigmentos que alteren su color. Si queremos imaginar cómo podríamos llegar a, existen algunas posibilidades plausibles", explica el biólogo. No obstante, a pesar de esta hipotética imagen de una futura especie humana extraterrestre, Solomon plantea un gran obstáculo para que esto suceda,fuera de la Tierra. La fecundación en el espacio es un terreno hasta ahora inexplorado, por lo que Solomon considera que todavía "no estamos preparados"., y no sabemos si realmente es posible", asegura. Por este motivo, concluye, "no podemos avanzar con planes para construir una ciudad autosuficiente o capaz de crecer por sí misma en el espacio si"