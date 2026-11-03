Evidencias vinculan a Okdiario y Koldo García con la defensa letrada de Leticia de la Hoz

Facturas demuestran que el medio Okdiario financió la defensa de Koldo García, desbaratando la teoría de una trama criminal contra el PSOE y la abogada Leticia de la Hoz.

Una investigación dirigida por la Unidad Central Orgánica (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción ha revelado pruebas que contradicen la teoría principal sobre una presunta red criminal vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los investigadores habían asumido inicialmente que la letrada Leticia de la Hoz colaboraba con esta trama para desestabilizar procesos judiciales contra dirigentes socialistas, pero los registros financieros indican lo contrario.

Financiación privada de la defensa jurídica

Leticia de la Hoz, quien figura imputada por organización criminal en el caso Leire Díaz, recibió 242.000 euros por los servicios de defensa del asesor Koldo García. Las facturas y los ingresos bancarios descubiertos por la UCO señalan que el medio Okdiario abonó el primer plazo de 150.000 euros más IVA al bufete de la abogada. Este pago se realizó apenas un día después de que Okdiario publicara una entrevista con Koldo García, donde este realizaba ataques directos al Gobierno de Pedro Sánchez y a Begoña Gómez.

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La abogada fue imputada en junio del año pasado, pero había solicitado previamente al juez y a la fiscalía que revelara quién pagaba sus honorarios. Tras un período de silencio, la Fiscalía autorizó la revelación de estas pruebas, que el juez Santiago Pedraz deberá valorar para determinar si existe colaboración real con la supuesta trama. La evidencia financiera sugiere que los pagos provinieron de intereses editoriales y políticos ajenos al PSOE.

Declaraciones comprometedoras de Koldo García

En mayo de 2025, durante el turno de última palabra en el juicio, Koldo García declaró ante el presidente del Tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que se le había ofrecido salida libre de penas a cambio de dañar al Gobierno. García afirmó que dos medios de comunicación, que identificó como Okdiario, le reunieron para instarlo a mentir y engañar a los ciudadanos. El magistrado le detuvo inmediatamente, indicando que esas afirmaciones no eran objeto del procedimiento judicial en curso.

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Estas declaraciones explican la naturaleza de las acusaciones que el exasesor del exministro José Luis Ábalos dirigió contra la esposa del presidente. Muchos de los titulares resultantes de aquella entrevista se han demostrado falsos o no acreditados por las investigaciones abiertas. La estrategia descrita por García sugiere que las ofensas contra el ejecutivo socialista fueron una contraprestación acordada para su beneficio jurídico personal.

Expansión del caso a figuras internacionales

El expediente del caso Leire Díaz se ha ampliado con la imputación del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos. La Guardia Civil y la Fiscalía sospechan que Villalobos adquirió la nacionalidad española en 2024 mediante un certificado de nacimiento falso de su abuela. Este hecho se vincula con la trama investigada, aunque se destaca que Villalobos comenzó a solicitar la nacionalidad en 2016 durante el mandato del Partido Popular en el Ministerio de Justicia.

Villalobos afirmó anteriormente en el Congreso de los Diputados que altos mandos policiales prometieron la ciudadanía a cambio de información contra Podemos o independentistas catalanes. Cuando no cumplió lo exigido, su solicitud fue denegada en 2017. Posteriormente, recurrió la negativa durante el gobierno de Pedro Sánchez, argumentando la Ley de Memoria Histórica, y finalmente obtuvo la nacionalidad tras una reclamación judicial. La Guardia Civil interrogó a funcionarios del Ministerio de Justicia, pero ocultó que la directora general Sofía Puente ordenó denegar la solicitud inicialmente.

La documentación incautada por la Guardia Civil incluye grabaciones de Leire Díaz con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Estas pruebas, junto con los registros financieros que exoneran a la abogada Leticia de la Hoz de un pago directo por parte del PSOE, redefinen el alcance de la investigación. El juez Pedraz continúa evaluando estas nuevas dimensiones, mientras que el expolicía y los medios implicados mantienen sus posiciones legales ante los tribunales españoles.