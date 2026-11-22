El 82% de los evangélicos blancos votó por republicanos en 2024, pero esta lealtad blindada limita al partido frente al malestar económico generalizado y la pérdida de votos moderados.

Los evangélicos blancos se consolidaron como el pilar electoral más resistente del Partido Republicano durante las elecciones de este mes, manteniendo una lealtad de voto que contrasta drásticamente con el descalabro del partido en otros segmentos demográficos. Más de cuatro de cada cinco de este grupo siguió apoyando a los republicanos, una cifra que demuestra una cohesión inquebrantable en medio de un clima político profundamente polarizado y una economía que genera creciente malestar entre la población general.

Fragilidad de la coalición republicana

Esta alianza sólida podría actuar como una amenaza estratégica o una oportunidad vital para el Partido Republicano mientras analiza su futuro de cara a las elecciones presidenciales de 2028. A pesar de que la gran mayoría de los evangélicos blancos sigue votando republicano, los resultados revelan que los demócratas lograron avances históricos entre la amplia mayoría de votantes que no se identifican como cristianos evangélicos. Este desplazamiento se produjo incluso en estados del Sur y del Medio Oeste que tradicionalmente apoyaban al partido de derecha, lo que indica una erosión significativa de su base electoral anterior.

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La divergencia marcada entre ambos grupos coloca al Partido Republicano en una encrucijada crítica, volviéndose cada vez más dependiente del apoyo de los evangélicos blancos justo cuando la demografía de este grupo disminuye en peso dentro de la sociedad estadounidense. El partido se encuentra atrapado entre la necesidad de satisfacer a una base religiosamente conservadora que se entusiasma con la política polarizadora del presidente Donald Trump, y la urgencia de reposicionarse para recuperar a los votantes indecisos y los republicanos moderados que abandonaron sus filas en masa durante estas elecciones.

Mecanismo del voto cultural versus económico

El mecanismo detrás de este voto se explica por la priorización de la agenda cultural por encima de las preocupaciones materiales. Robert P. Jones, presidente y fundador del Public Religion Research Institute (PRRI), un grupo no partidista dedicado al estudio de la religión y la política, señaló explícitamente que el voto de los evangélicos blancos no estuvo motivado por la situación económica ni por la guerra con Irán. A pesar de que las encuestas muestran que una amplia mayoría de este grupo se siente descontenta con la economía, su comportamiento electoral reflejó una lealtad ideológica que trasciende el malestar financiero.

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Los republicanos lograron retener a los evangélicos mediante un mensaje cultural feroz contra los demócratas, pero estas estrategias no fueron suficientes para contrarrestar el descontento generalizado por la economía, la percepción de corrupción y el estilo de gobierno de Donald Trump. Este malestar se extendió significativamente entre el universo mucho más amplio de votantes no evangélicos que tradicionalmente respaldaban al partido, especialmente en estados de tendencia republicana que ahora muestran signos de debilidad electoral.

Si el Partido Republicano no logra revertir los avances demócratas entre los votantes no evangélicos, el mapa del Colegio Electoral en 2028 experimentaría cambios radicales. Los republicanos enfrentarían la dificultad de competir en estados que parecían firmemente a su favor, como Iowa, Ohio, Texas y Kansas, que han mostrado tendencias históricas hacia la derecha durante años, incluso antes de la era Trump.

Marcas históricas en el voto popular

Con el recuento final de las papeletas, los demócratas se dirigen a ganar el voto popular nacional en las elecciones a la Cámara de Representantes por un margen de 14 puntos porcentuales. Esta cifra representa el mayor diferencial para cualquiera de los dos partidos en unas elecciones de mitad de mandato desde la victoria aplastante de los demócratas en 1974, ocurrida tras el escándalo Watergate. A pesar de esta tendencia nacional adversa para los republicanos, el apoyo interno se mantiene intacto en su núcleo base.

Según las preferencias para la Cámara registradas en las encuestas a votantes, los republicanos superaron a los demócratas entre los cristianos evangélicos blancos por un margen del 82% contra el 17%. Este porcentaje es idéntico al que Donald Trump obtuvo frente a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024, lo que confirma la consistencia del comportamiento electoral de este grupo en los dos ciclos recientes.

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En los estados donde se dispuso de datos de encuestas a boca de urna sobre el desempeño de Trump entre los evangélicos blancos en 2024, varios candidatos demócratas que ganaron sus carreras al Senado mejoraron levemente los resultados de Harris. Estos políticos capturaron entre el 17% y el 21% de este grupo demográfico: James Talarico en Texas, Jon Ossoff en Georgia, Sherrod Brown en Ohio y Roy Cooper en Carolina del Norte. La encuesta, realizada por SSRS para un consorcio que incluye a CNN, arroja resultados similares en otros estados con poblaciones evangélicas blancas significativas.

Desempeño en estados evangélicos clave

Los candidatos demócratas victoriosos en estados con fuertes poblaciones evangélicas también lograron captar una porción significativa de este voto, demostrando que la grieta no es absoluta pero sí notable. Annie Andrews en Carolina del Sur, Adam Hamilton en Kansas, Josh Turek en Iowa y Peggy Flanagan en Minnesota obtuvieron aproximadamente una quinta parte de los votos de los evangélicos blancos. Esto indica que, aunque la mayoría abrumadora permanece republicana, existe un margen de maniobra demócrata que antes era casi inexistente en estas regiones.

No obstante, todos los republicanos en carreras reñidas al Senado ganaron al menos tres cuartas partes de los evangélicos blancos, y la mayoría superó las cuatro quintas partes. Un dato particularmente revelador es que el 90% de los evangélicos blancos votó en contra de Scott Colom, quien se convertirá en el primer senador negro de Misisipi desde la época de la Reconstrucción. Este historial resalta la resistencia del voto evangélico blanco incluso en contextos donde la composición histórica y racial del Senado está cambiando drásticamente.