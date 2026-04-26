Evacuación Presidencial por Disparos en Cena de Corresponsales: Arrestan a un Tirador

El Servicio Secreto evacuó al presidente Trump y a la primera dama tras escucharse disparos en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Un sospechoso ha sido detenido y un agente resultó herido, pero protegido por su chaleco antibalas.

El Servicio Secreto de Estados Unidos llevó a cabo una evacuación de emergencia del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, junto con otros miembros clave del gabinete estadounidense, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Esta acción se produjo tras la detección de disparos en el Hotel Hilton de Washington, sede del evento. Un periodista de EFE presente en el lugar informó sobre la posterior detención de un individuo sospechoso de ser el autor de los disparos. La situación generó un despliegue masivo de seguridad y una rápida respuesta por parte de las autoridades.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, el presidente Trump reveló que el Servicio Secreto interceptó al tirador, quien abrió fuego contra un agente. Afortunadamente, el agente resultó ileso gracias a su chaleco antibalas, descrito por el presidente como de excelente calidad. Trump enfatizó que el tirador no logró acercarse a él, describiéndolo como estando 'muy lejos'.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que el sospechoso portaba un arma larga al momento de su arresto y que se están analizando todos los elementos de evidencia, incluyendo el arma, los casquillos y se están realizando entrevistas a testigos. El jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, indicó que el individuo actuó solo.

Aunque no hay confirmación oficial, informes de medios locales identifican al sospechoso como Cole Allen, de 31 años y residente de Torrance, California. El propio presidente Trump compartió imágenes del arrestado en su red social Truth Social, mostrando al individuo esposado en el suelo y siendo custodiado por agentes de seguridad, así como un video del sospechoso corriendo por los pasillos del hotel.

Un periodista de EFE que asistió a la cena relató que se escucharon entre tres y cuatro disparos cerca del salón de baile, donde el presidente y la primera dama presidían la mesa principal. La evacuación de la mesa presidencial fue inmediata, seguida por un despliegue de agentes del Servicio Secreto armados con rifles de asalto, quienes ordenaron a los asistentes que buscaran refugio.

Posteriormente, se solicitó a todos los presentes que abandonaran el salón, ya que se había convertido en una 'escena del crimen'. A pesar del intercambio de disparos, la policía informó que el sospechoso no fue alcanzado por las balas, pero fue trasladado a un hospital para una evaluación médica.

Este incidente, el primero al que asistía Donald Trump como presidente, ha generado una gran conmoción y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad presidencial y la rápida respuesta de los servicios de seguridad





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Servicio Secreto Tiroteo Casa Blanca Evacuación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Evacuación de Trump durante la cena de corresponsales por disparosEl presidente Donald Trump fue evacuado del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos. El presunto autor ha sido detenido. Este incidente se suma a otros intentos contra la seguridad del mandatario.

Read more »

Atentado durante la cena de corresponsales: Trump y su Gabinete evacuados tras disparos en WashingtonEl presidente Donald Trump y su Gabinete fueron evacuados de la cena de corresponsales en Washington tras un incidente con disparos. El atacante fue detenido, pero el evento quedó interrumpido. La seguridad actuó con rapidez, aunque la situación generó caos entre los asistentes.

Read more »

Alerta Máxima en la Cena de Corresponsales: Trump Evacuado por DisparosEl presidente Donald Trump fue retirado del escenario durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras el estallido de disparos. El Servicio Secreto aseguró al presidente y a otros funcionarios, y un sospechoso ha sido detenido. La cena podría reanudarse, pero la seguridad es la prioridad.

Read more »

Evacuación en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por Posibles DisparosEl Servicio Secreto evacuó al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y a miembros del Gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse sonidos que podrían haber sido disparos cerca de la sala de baile. La situación provocó un despliegue masivo de agentes y la posterior evacuación de todos los asistentes.

Read more »

Donald Trump evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras reportes de disparosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras reportes de posibles disparos. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete también fueron evacuados. Trump está a salvo y elogió al Servicio Secreto por su rápida acción. La policía confirmó que el incidente fue aislado y no hay amenaza para el público.

Read more »

Pánico en la Cena de Corresponsales: Trump Evacuado por Sonidos que Parecían DisparosEl presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse sonidos que testigos describieron como disparos. El Servicio Secreto actuó rápidamente para asegurar al presidente y a otros funcionarios clave.

Read more »