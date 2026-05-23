Evacuación masiva en California por tanque de MMA

Se han emitido órdenes de evacuación para un área de 9 millas cuadradas alrededor de una instalación en el condado de Orange, California, debido a un tanque lleno de metacrilato de metilo (MMA) que podría tener una fuga o explosión. La sustancia química es tóxica y puede causar problemas respiratorios.

Aproximadamente 40.000 residentes del condado de Orange, California , están bajo órdenes de evacuación debido a un tanque lleno de una sustancia química tóxica que podría tener una fuga o explosión.

Las autoridades temen que el tanque, que contiene metacrilato de metilo (MMA), se desborde y cause problemas respiratorios a la población. Las autoridades han pasado los últimos dos días intentando evitar una explosión, pero la situación se ha complicado por una válvula dañada en el tanque. Se emitieron órdenes de evacuación para un área de 9 millas cuadradas alrededor de la instalación involucrada, afectando a más de 40.000 residentes.

La sustancia química, también conocida como MMA, se utiliza para fabricar plásticos y puede causar problemas respiratorios si los humanos se exponen. La exposición al MMA puede causar graves problemas respiratorios, incluyendo una “irritación significativa” de los pulmones y las fosas nasales, así como mareos y náuseas. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para el área, pero se han levantado después de que mejoraran las condiciones de vapor. Las autoridades continúan monitoreando la calidad del aire.

El jefe de división de la OCFA y comandante unificado del incidente, Craig Covey, dijo que la única opción es que el tanque se agriete y libere la sustancia química al estacionamiento circundante o que explote. Las autoridades advirtieron que hay muchos factores que podrían contribuir a la falla del tanque, por lo que ampliaron las órdenes de evacuación a un área tan grande.

El sitio industrial donde se encuentra el tanque está a unas 5 millas (8 kilómetros) de Disneyland y a unas 4 millas (6 kilómetros) de Knott’s Berry Theme Park. El viernes, la policía realizó una llamada inversa al 911 para decirle a la gente que evacuara y publicó en redes sociales sobre las evacuaciones, dijo el jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra.

Aproximadamente el 15 % de las personas —o unos 6.000 residentes— del área bajo orden de evacuación se habían negado a irse, dijo.





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