Evacuación del crucero Hondius: dos imágenes que han generado sospechas sobre el protocolo

El plan de evacuación del crucero Hondius con hantavirus ha sido en general aplaudido por organismos y medios de comunicación internacionales, pero dos imágenes han generado sospechas sobre el protocolo. Un hombre bajándose de uno de los autobuses de traslado al aeropuerto con un EPI en la mano y otro hombre en uno de esos vehículos con la mascarilla bajada.

El plan de evacuación del crucero Hondius con hantavirus ha sido en general aplaudido por organismos y medios de comunicación internacionales, sin embargo, hay dos imágenes que han generado sospechas sobre el protocolo.

La primera, un hombre bajándose de uno de los autobuses de traslado al aeropuerto con un EPI en la mano. La segunda, un hombre en uno de esos vehículos con la mascarilla bajada. Dos imágenes que han provocado aún más discordia entre administraciones. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha sido muy crítica con la forma del Gobierno de abordar esta situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado el vídeo del hombre con el EPI en mano, y ha asegurado que todo esto estaba previsto y ha discurrido con total normalidad





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