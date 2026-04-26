Evacuación de Trump durante la cena de corresponsales por disparos

El presidente Donald Trump fue evacuado del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos. El presunto autor ha sido detenido. Este incidente se suma a otros intentos contra la seguridad del mandatario.

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , experimentó una noche de gran tensión y sobresalto este sábado al ser evacuado precipitadamente del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ( WHCA ).

La evacuación, llevada a cabo por agentes del Servicio Secreto, incluyó a la Primera Dama, Melania Trump, y a varios miembros destacados del Gabinete estadounidense. El incidente se desencadenó tras la escucha de sonidos que fueron identificados como disparos, generando un clima de pánico y confusión entre los asistentes al evento. La rápida respuesta del Servicio Secreto fue crucial para garantizar la seguridad del presidente y su comitiva, trasladándolos a un lugar seguro mientras se iniciaba una investigación exhaustiva.

El presunto autor de los disparos fue rápidamente identificado y detenido por los agentes del Servicio Secreto, quedando bajo custodia para ser interrogado y enfrentar las consecuencias legales de sus actos. La cena, que se celebraba en el prestigioso Hotel Hilton de Washington, congregaba a aproximadamente 2.600 personas, incluyendo figuras prominentes del gobierno, periodistas y otros invitados especiales. La noticia corrió como la pólvora, generando una ola de preocupación y conmoción a nivel nacional e internacional.

Muchos de los asistentes se vieron obligados a refugiarse en busca de protección, mientras que el personal de servicio, presa del pánico, huía hacia la parte delantera del comedor. Las imágenes transmitidas por televisión mostraron la rápida movilización de agentes del Servicio Secreto en la sala de baile, quienes, tras unos minutos de tensión, comenzaron a solicitar a los asistentes que abandonaran el lugar, declarándolo oficialmente 'escenario de un crimen'.

La situación puso de manifiesto la vulnerabilidad incluso de los eventos más seguros y la importancia de contar con un sistema de seguridad eficaz y bien coordinado. El Servicio Secreto emitió un comunicado oficial confirmando que el presidente Trump, la Primera Dama y el resto de los miembros del Gabinete se encontraban a salvo, brindando un alivio a la nación.

Sin embargo, la tensión persistió en el ambiente, con la incertidumbre sobre los motivos del ataque y las posibles implicaciones. Testigos presenciales relataron que, momentos antes de ser escoltada por el personal de seguridad, Melania Trump pareció percibir algo inusual entre la multitud, mostrando una expresión de preocupación en su rostro, según lo captado por una transmisión en vivo de CSPAN.

Este incidente se suma a una serie de eventos preocupantes que han puesto en riesgo la seguridad del presidente Trump. En 2024, el mandatario sufrió dos intentos de magnicidio. El primero ocurrió el 13 de julio, cuando un individuo disparó con un rifle de asalto contra Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania, causándole una herida en una oreja.

El Servicio Secreto abatió al tirador en el acto, pero la directora del cuerpo en ese momento, Kimberly Cheatle, renunció días después debido a las fallas detectadas en el sistema de protección del exmandatario. El segundo incidente tuvo lugar el 15 de septiembre, cuando otro hombre armado fue arrestado en las cercanías de un campo de golf en West Palm Beach, Florida, donde se encontraba Trump.

Las autoridades encontraron una carta en su poder en la que detallaba sus planes para asesinar al presidente. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de extremar las medidas de seguridad en torno a la figura del presidente y de investigar a fondo cualquier amenaza potencial. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es un evento anual de gran relevancia en Washington, que reúne a la prensa y al poder ejecutivo en un ambiente de cordialidad y diálogo.

La asistencia de Trump a este evento fue significativa, ya que representaba su primera participación como presidente. Sin embargo, la noche se vio empañada por la violencia y la incertidumbre, dejando una profunda huella en todos los presentes. La investigación sobre los hechos continúa en curso, y se espera que en breve se ofrezcan más detalles sobre los motivos del ataque y la identidad del autor.

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