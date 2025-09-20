Evacuación de la Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín por 'Motivos de Seguridad' Genera Interrupciones en los Vuelos

La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín fue evacuada este sábado debido a una medida de seguridad no especificada, afectando las operaciones de vuelo y a miles de pasajeros. Las autoridades están investigando el incidente mientras que el aeropuerto ha informado sobre un problema técnico a nivel europeo que afecta a los sistemas de algunas aerolíneas.

La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín fue evacuada este sábado por la mañana como medida de seguridad, según un anuncio del aeropuerto en la plataforma X (anteriormente Twitter). La evacuación , que se produjo sin previo aviso, ha generado interrupciones significativas en las operaciones de vuelo y ha afectado a miles de pasajeros.

Las autoridades aeroportuarias no han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la amenaza que motivó la evacuación, pero enfatizaron que la seguridad de los pasajeros y del personal era su principal preocupación. El aeropuerto recomendó a los pasajeros que siguieran las instrucciones del personal y se dirigieran a los puntos de reunión designados, además de que se mantuvieran en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener actualizaciones en tiempo real sobre el estado de sus vuelos y la reanudación de las operaciones.\El acceso de vehículos al aeropuerto fue restringido temporalmente, lo que complicó aún más la situación para los pasajeros y el personal. Informes no confirmados del periódico Irish Examiner sugieren que la evacuación se desencadenó después de que se detectara un objeto sospechoso en los escáneres de seguridad de la Terminal 2. Las autoridades policiales, según estos informes, habrían identificado al propietario del equipaje en cuestión. En respuesta al incidente, se movilizó al escuadrón de artificieros del Ejército irlandés, así como a la unidad antiterrorista, siguiendo los protocolos habituales para este tipo de situaciones. En las redes sociales, las imágenes y los vídeos compartidos por pasajeros mostraban largas filas de personas desalojando la terminal, lo que ilustraba la magnitud del evento y el impacto en la planificación de viajes de los afectados. Los retrasos y las cancelaciones de vuelos fueron inevitables, lo que generó frustración y preocupación entre los pasajeros.\Paralelamente a la evacuación, el aeropuerto de Dublín informó a través de una nueva publicación en X sobre un problema de software a nivel europeo que estaba obligando a algunas aerolíneas a utilizar sistemas de facturación y embarque manuales. Sin embargo, el aeropuerto no estableció una conexión directa entre este problema técnico y la evacuación de la Terminal 2. A pesar de esto, la coincidencia de ambos incidentes generó cierta especulación y preocupación entre el público. Las autoridades continúan investigando la causa de la evacuación y trabajando para restablecer la normalidad en las operaciones del aeropuerto lo antes posible. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre la situación y se proporcionen actualizaciones sobre los tiempos de espera y la reprogramación de vuelos. Los pasajeros afectados son instados a mantenerse informados a través de los canales oficiales del aeropuerto y de sus aerolíneas





abc_cultura / 🏆 62. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Aeropuerto De Dublín Evacuación Terminal 2 Seguridad Vuelos Incidente Irlanda Alerta

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Aena duplica la inversión prevista para ampliar Alicante y no concreta la del aeropuerto de ValenciaLos aeropuertos públicos de la Comunidad Valenciana tendrán un capítulo mayor del estimado inicialmente en el plan de Aena para ampliar y modernizar los aeródromos españoles,...

Leer más »

Ryanair anuncia el despido de un centenar de empleados de asistencia en tierra en el aeropuerto de SantiagoLos trabajadores denuncian que no tienen apenas información sobre el ERE extintivo presentado por la empresa y anuncian protestas

Leer más »

Ciberataque afecta al aeropuerto de Bruselas y genera retrasos en vuelosUn ciberataque contra el proveedor de servicios del aeropuerto de Bruselas ha afectado las operaciones de check-in y embarque, causando retrasos y cancelaciones de vuelos. El ataque también afectó a otros aeropuertos europeos. Además, se reportan incendios forestales en Galicia y el presidente de Ucrania denuncia un ataque ruso masivo.

Leer más »

Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Bruselas, Berlín y LondresEl aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, informó este sábado de que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que...

Leer más »

Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Bruselas, Berlín y LondresEl aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, informó este sábado de que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que...

Leer más »

El aeropuerto de Bruselas sufre un ciberataque mientras que el de Heathrow (Londres) informa de un 'problema técnico'En un comunicado, Brussels Airport ha asegurado que el ataque informático también ha afectado a varios aeropuertos europeos, si bien todavía no se han dado a conocer más detalles sobre el origen de...

Leer más »