Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, sorprende en la boda de Madrid con un elegante conjunto rosa empolvado que rinde homenaje a la icónica estética de Lady Di en los años 90.

Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, destacó por su sobriedad y elegancia en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. La empresaria presentó un sofisticado conjunto en tonos empolvados, diferenciándose del uso generalizado de estampados vibrantes y tocados vistosos entre las demás invitadas. Este look discreto marcó la presencia de Cárdenas en uno de los eventos sociales más relevantes de 2024.

Detalles del atuendo y su estilo único

La protagonista del evento fue un diseño lencero inspirado en la estética de los años 90. El conjunto incluía una prenda en rosa empolvado con un romántico remate de encaje en el bajo, oculta parcialmente bajo una americana entallada a tono. La chaqueta presentaba solapas clásicas y botones, complementada por un fino cinturón negro que definía la silueta.

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Este estilismo fluido y delicado contrastaba con la faceta más atrevida mostrada por Cárdenas seis años atrás. En noviembre de 2018, asistió a la fiesta previa de la boda de los Matías-Almeida con un pantalón negro, un top de estampado animal en tonos dorados y una chaqueta de cuero. Aquella combinación de aire roquero se alejaba significativamente de los estilismos tradicionales esperados para una boda.

Conexión histórica con la elegancia de Lady Di

El diseño actual de Eva Cárdenas evoca directamente las tendencias de principios de los años 90, un periodo icónico para la moda de lencería exterior. Aunque hoy se asocia con el minimalismo, este estilo tiene sus raíces en las antiguas enaguas y combinaciones que se usaban bajo los vestidos para evitar transparencias y mejorar la caída de los tejidos.

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Esta inspiración remite específicamente a la creación que Lady Di lució en la MET Gala en diciembre de 1996. Aquel vestido de tirantes finos, con silueta fluida y delicado encaje negro en el escote y el bajo, se convirtió en uno de los estilismos más recordados de la historia de la moda. La interpretación de Cárdenas demuestra que la elegancia de las prendas lenceras sigue siendo una apuesta atemporal.

Contexto social y asistencia al enlace

La boda se celebró el sábado 6 de abril de 2024 en la iglesia de San Francisco de Borja, en el barrio de Salamanca de Madrid. El enlace generó gran expectación mediática, reuniendo a personalidades de la alta sociedad y la política. Entre los asistentes destacaban el rey Juan Carlos, las infantas Elena y Cristina, y Victoria Federica.

También estuvieron presentes figuras clave de la política española, como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar, Ana Botella y Esperanza Aguirre. Aunque Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo se muestran juntos en contadas ocasiones públicas, su asistencia a este evento reforzó su visibilidad en el entorno social de la capital.

Trayectoria profesional de Eva Cárdenas

Eva Cárdenas ha mantenido un perfil bajo a pesar de compartir su vida desde hace más de una década con el líder del Partido Popular. Durante 15 años estuvo vinculada a Inditex, donde llegó a presidir Zara Home España. Su carrera empresarial terminó cuando decidió abandonar la compañía tras convertirse en madre a los 51 años junto al político.

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La elección de un look discreto y sofisticado refleja la postura personal de Cárdenas de alejarse de los focos mediáticos en comparación con otras invitadas que apostaron por colores más llamativos. Su presencia en Madrid, junto a figuras como José Luis Martínez-Almeida, consolidó su estatus dentro de los círculos de poder y moda del país.